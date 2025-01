John Textor, proprietário do Lyon e da SAF do Botafogo, voltou a criticar o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e a influência do clube parisiense na Liga Francesa. Em entrevista à ‘RMC Sport’, o empresário norte-americano acusou Vincent Labrune, presidente da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), de ser submisso à Al-Khelaifi.

“Fiquei completamente chocado porque, em uma discussão sobre direitos televisivos, o presidente da Liga, que deveria liderar os debates, quase não falou nada. Nasser tomou a frente, mesmo sendo chefe de um canal diretamente envolvido (‘BeIN Sports’). Se alguém discordava, Nasser ‘latia’ para a pessoa. Houve muita intimidação, e o presidente da Liga se comportou como um ‘cachorrinho’”, declarou Textor.

Ele também destacou a influência excessiva do PSG sobre o futebol francês.

“A Liga está totalmente dominada por Nasser. A influência do PSG na Liga e até na DNCG merece uma análise mais profunda”, disse.

LEIA MAIS: Beraldo valoriza boa atuação e ‘nova velha’ função no PSG

Apesar de já ter tido uma boa relação com Al-Khelaifi, John Textor afirmou que, no momento, não pretende negociar jogadores com o PSG, após ser questionado sobre a possibilidade de receber uma grande oferta por jogadores do Lyon, como Rayan Cherki ou Malick Fofana, que têm despertado interesse no mercado.

“Minha relação com Nasser não é mais a mesma, mas homens podem superar isso. Ainda assim, hoje não vendo ninguém para ele. Antes disso, precisaríamos apertar as mãos, tomar uma cerveja e decidir ajudar o Campeonato Francês juntos”, disse o empresário, citando também sua preocupação com a falta de competitividade na Ligue 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.