Vasco segue conversas para renovar com Vegetti

O Vasco segue na busca por renovar com o centroavante Vegetti. Afinal, uma das prioridades do cruz-maltino é ampliar o contrato dos jogadores que têm vínculo apenas até o fim de 2025, caso do argentino.

Dessa forma, o Vasco aproveita que o empresário do jogador, Hernán Bernardello, se encontra no Rio de Janeiro para acelerar a conversa pela renovação. A informação é do “ge” nesta segunda-feira (13).

Vegetti tem, aliás, cláusula de renovação automática em seu contrato. Caso atue em pelo menos 60% dos jogos do Vasco na temporada, ativaria o gatilho para renovar por mais um ano. O jogador, no entanto, visa uma melhoria salarial. Ele marcou 23 gols em 2024 e surge como um dos principais jogadores do elenco.

Afinal, foi artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols, além de ser o principal goleador no elenco cruz-maltino. Já são 33 gols em 75 jogos oficiais pelo clube, o que garante uma média de 0,44 gol por jogo.

