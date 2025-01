Cristiano Ronaldo acerta renovação com Al-Nassr até 2026

Cristiano Ronaldo está prestes a renovar seu contrato com o Al-Nassr até junho de 2026. O acordo anterior, assinado no final de 2022, terminaria no fim desta temporada. A informação é do veículo saudita ‘Al Khabar’, que também revelou o valor do novo contrato.

Dessa maneira, o astro português passará a receber 200 milhões de euros (R$ 1.25 bilhão) por ano, incluindo salário base e ganhos comerciais relacionados aos seus direitos de imagem.

Nos últimos seis meses do contrato atual, o futuro de Cristiano Ronaldo era incerto. No entanto, o craque optou por permanecer no clube que o acolheu na Arábia Saudita. Como parte do acordo, o Al-Nassr prometeu reforçar o elenco para torná-lo mais competitivo, já que o time ocupa atualmente o terceiro lugar na liga, nove pontos atrás do líder Al-Hilal.

Desde que chegou ao Al-Nassr, Ronaldo marcou 81 gols em 90 partidas e impulsionou a visibilidade do Campeonato Saudita a um nível sem precedentes.

Com o novo contrato até 2026, o atacante planeja continuar em alto nível até a Copa do Mundo daquele ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesta altura, CR7 terá 41 anos e pode participar de sua sexta edição do Mundial.

Na atual temporada, Cristiano tem 17 gols e três assistências em 20 partidas pelo Al-Nassr. Além disso, o craque português vive um momento de seis jogos consecutivos balançando a rede.

