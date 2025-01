Dudu xinga Leila Pereira e dispara: ‘Me esquece’

Dudu fez história no Palmeiras, mas aparentemente o clima não ficou bom desde sua saída. Pelo menos é assim que se pode perceber a situação. Após a presidente do Verdão, Leila Pereira, afirmar que o atacante saiu do clube paulista “pela porta dos fundos”, o atleta respondeu.

Em postagem no Instagram, o jogador ressaltou que sua história no Palmeiras é recheada de títulos conquistados.

“O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas dos fundos!!! (sic)”, postou Dudu, acompanhado de uma foto com os troféus conquistados.

Logo em seguida, Dudu xingou a mandatária do clube paulista. “Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC”, finalizou.

O que disse Leila

Durante a apresentação do novo patrocinador do Palmeiras, Leila foi questionada se a situação de Rony era parecida com a de Dudu. Ela garantiu que não há comparação entre os casos.

“É uma situação completamente diferente. Fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pelas portas dos fundos. No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões”, completou.

