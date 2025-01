Chelsea x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2024/25 estão de volta. Nesta terça-feira (14), Chelsea e Bournemouth se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na partida de abertura da 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, e os Blues tentam aproveitar a vantagem de jogar em casa para reencontrar o caminho das vitórias na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Chelsea

O Chelsea vive um péssimo momento na Premier League e não vence há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates. Assim, os Blues viram o Liverpool abrir 10 pontos de vantagem na liderança e a equipe caiu para a 4ª posição, agora com 36 pontos. Além disso, o time londrino recebe um adversário embalado, que tem apenas três pontos a menos na tabela.

Contudo, o Chelsea vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o modesto Morecambe pela Copa da Inglaterra e quer aproveitar o embalo para voltar a vencer na Premier League.

Para o duelo no Stamford Bridge, o Chelsea segue com os desfalques de Fofana, Badiashile, Kellyman e Madueke, lesionados, enquanto Mudryk está suspenso por doping.

Como chega o Bournemouth

Por outro lado, o Bournemouth vive um bom momento na temporada e quer brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque o time está invicto há cinco jogos na Premier League e subiu para a 7ª posição. Além disso, apenas três pontos separam a equipe do próprio Chelsea, em 4º, posição que abre a zona de classificação para a próxima edição da Champions.

No último compromisso do Bournemouth, a equipe goleou o West Bromwich por 5 a 1 e garantiu a classificação na Copa da Inglaterra.

Contudo, o técnico Andoni enfrenta uma série de desfalques no elenco. Enes Unal, Evanilson, Marcos Senesi, Julian Araujo, Alex Scott, Marcus Tavernier, Luis Sinisterra e Adam Smith, todos lesionados, estão fora do jogo desta terça-feira.

Chelsea x Bournemouth

21ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING).

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Acheampong, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Sancho, Palmer e Pedro Neto; Nicholas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Bournemouth: Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Christie e Cook; Brooks, Kluivert e Ouattara; Semenyo. Técnico: Andoni Iraola.

Árbitro: Robert Jones (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

