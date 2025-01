Mansão de penta com a Seleção vira palco de fotos de ex durante divórcio litigioso

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Roberto Carlos passa por um turbulento processo de divórcio com Mariana Lucon desde o ano passado. Assim, os dois entraram na Justiça com um pedido de divisão de bens que é avaliado em R$ 1 bilhão. Neste cenário, o ex-lateral-esquerdo não frequenta a sua mansão já há alguns meses. Tanto que a imprensa espanhola veiculou que o antigo craque está usando as instalações do centro de treinamento do Real Madrid para dormir.

Isso porque no seu imóvel de luxo reside a sua ex-esposa por 15 anos e suas duas filhas. No atual cenário o relacionamento está tão complicado que o ex-lateral sequer passou o Natal e o Réveillon com as três. Roberto Carlos ainda é dono de mais uma propriedade em que vivem seus antigos sogros. Em meio ao processo de separação, aliás, Mariana Lucon exibe a residência como cenário de fotos. O local destaca-se pelo estilo despojado, além do predomínio das cores branco e cinza. Formada como fisioterapeuta, ela está se aventurando na carreira de influenciadora e conta com o auxílio de especialista na postagem de vídeos e fotos.

Antiga esposa exclui conexões com o ex-jogador da Seleção

Mariana é mãe de duas de 11 filhos de Roberto Carlos. A aspirante à influenciadora conta com dois perfis, um aberto que não cita qualquer ligação com o ex-lateral-esquerdo da Seleção Brasileira. Em contrapartida, a única conexão com o futebol evidente se explica pela sua filha mais nova, que integra a categoria de base do Real Madrid. Outras postagens também chamam a atenção por um closet repleto de roupas de grife e que se sobressai pela organização. Ela ainda tem mais uma conta mais privada somente para amigos e familiares.

A tendência é a de que o processo de separação entre a fisioterapeuta e o ex-jogador seja longo e angustiante. Isso porque Roberto Carlos é dono de um diversificado patrimônio como moradias de luxo no Brasil e na Europa, além de alguns vínculos de publicidade e várias aplicações rentáveis. O ex-atleta também conta com alguns negócios fora do futebol, como uma empresa produtora de vinhos.

Inclusive, outro fator que influencia neste contexto são os outros nove filhos do pentacampeão mundial da Seleção Brasileira, já que eles também são herdeiros. Além, é claro, das duas filhas com Mariana. O ex-jogador e a fisioterapeuta oficializaram a união em 2009, com uma cerimônia imponente. O cantor Alexandre Pires foi um dos padrinhos e também fez um show na celebração. A propósito, o evento contou também com grandes nomes do futebol na época.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.