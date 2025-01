Brentford x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Nesta terça-feira (14), Brentford e Manchester City se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em uma das partidas que abrem a 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Brentford Community Stadium e coloca frente a frente duas equipes que querem se recuperar na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Brentford

O Brentfor não faz uma temporada regular e terá uma verdadeira ‘pedreira’ pela frente. Isto porque o time caiu de rendimento após um bom início de campeonato, e tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos. No momento, a equipe está na 11ª posição, com 27 pontos, 11 a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento.

Além disso, o time comandado pelo técnico Thomas Frank vem de uma eliminação na Copa da Inglaterra para o Plymouth, da segunda divisão inglesa.

Para encarar os atuais campeões, o Brentford não poderá contar com Ben Mee, Igor Thiago e Ethan Pinnock, lesionados.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City está em processo de recuperação após passar pelo seu pior momento desde a chegada do técnico Pep Guardiola. Após a fase ruim, o clube de Manchester venceu as duas últimas rodadas do Campeonato Inglês e conquistou a classificação na Copa da Inglaterra ao atropelar o Salford City por 8 a 0.

O City está na 6ª posição da Premier League, com 34 pontos, 12 a menos que o líder Liverpool. Assim, o principal objetivo do time no momento é retomar uma vaga no G4, para garantir a classificação para a próxima edição da Champions.

Por fim, Guardiola segue com os desfalques de Ruben Dias, John Stones, Oscar Bobb e Rodri, lesionados. Além disso, Kyle Walker, após ter pedido para deixar o clube, é tratado como dúvida.

Brentford x Manchester City

21ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Brentford Community Stadium (ING).

Brentford: Flekken; Van den Beerg, Collins, Ji-Soo e Roerslev; Norgaard, Jensen e Janelt; Mbeumo, Wissa e Lewis-Potter. Técnico: Thomas Frank.

Manchester City: Ederson; Akanji, Ake e Gvardiol; Foden, De Bruyne, Kovacic e Nunes; Silva, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guaridola.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

VAR: Peter Bankes (ING).

