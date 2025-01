Atlético: Victor revela negociação com nome ‘que vai dar tranquilidade’

O diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, sofre com os questionamentos devido a um mercado de transferências lento e sem grandes nomes. Até o momento, apenas Gabriel Menino e Patrick, envolvidos na negociação por Paulinho, foram anunciados. Contudo, ele garantiu que isso vai mudar.

O ex-atleta assegurou que está em negociações avançadas para anunciar um jogador que trará tranquilidade e elevará o nível do time titular atleticano.

“Estamos buscando um nome que consiga repor, mas que, juntamente com os outros jogadores que estamos trabalhando, se complemente. Porque, um jogador com a qualidade do Paulinho, se não tiver bons jogadores ao lado, não vai conseguir render ao máximo. Temos, sim, um nome importante em negociação, e, se se confirmar, acredito que vai realmente dar essa tranquilidade ao torcedor”, iniciou Victor, em entrevista coletiva.

Victor ressaltou, no entanto, que está em busca de nomes que serão importantes para o coletivo.

“Estamos trabalhando em outros nomes que também complementem no sentido de ter uma coletividade forte, que é o que precisamos. Futebol se ganha com coletividade, e ter nomes importantes que se complementem é assim que se constrói uma equipe vencedora”, completou.

