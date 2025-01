Santos regulariza quatro reforços e espera por Barreal

O Santos poderá ter alguns do seus reforços na estreia do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, na próxima quinta-feira (16). Quatro novidades já aparecem no BID da CBF e estão liberados para estrear com a camisa alvinegra nesta semana.

Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia Thaciano tiveram os contratos publicados nesta segunda (13) no portal da entidade. Além dos reforços, o Peixe também fechou um novo vínculo com o lateral Hayner. O jogador estava emprestado na última temporada e agora fechou em definitivo com o clube, que ainda não divulgou o tempo de contrato.

Dos reforços que já trabalharam no CT Rei Pelé, apenas o atacante Tiquinho Soares ainda não está regularizado. O jogador chegou ao Santos após o negócio que envolveu a ida do zagueiro Jair ao Botafogo e treina no clube desde o sábado (11).

Já a próxima novidade deve ser o atacante Álvaro Barreal. O argentino é esperado no clube até o final de semana e deve ser regularizado nos próximos dias.

