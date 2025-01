Igor Jesus é vendido para clube da MLS, e Flamengo lucra R$ 25 milhões com volante

Após um semestre na Europa, Igor Jesus está de saída do Estrela da Amadora, de Portugal. O clube português acertou a venda do volante de 21 anos para o Los Angeles FC, da MLS, nesta segunda-feira (13). A equipe dos Estados Unidos pagará 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) pelo atleta. Dono de 50% dos direitos econômicos, o Flamengo terá direito à metade do valor. Ou seja, 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões). A informação é do portal Ge.

Igor Jesus foi vendido ao Estrela da Amadora em agosto do ano passado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões). Logo, com a nova venda, o Flamengo chega a 4 milhões de euros de lucro com o jogador, valor da transferência para MLS. Pelo Rubro-Negro, a cria do Ninho realizou 32 partidas com duas assistências como profissional.

O volante tinha contrato com o clube de Portugal até junho de 2028. No entanto, o jovem chamou a atenção da primeira divisão dos Estados Unidos. O Los Angeles FC tem no elenco os astros franceses Giroud e Lloris, além do zagueiro brasileiro Marlon, ex-Fluminense. Na última temporada, a equipe da MLS teve a melhor campanha da conferência oeste, mas caiu na semifinal da competição ao perder por 2 a 1 para o Seattle Sounders na prorrogação.

Igor Jesus vai fazer os exames médicos e viaja no final de semana para se apresentar ao seu novo clube. No próximo dia 25, o Los Angeles FC inicia a pré-temporada com amistoso contra o San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos.

