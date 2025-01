Leverkusen x Mainz: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sua luta por mais um título do Alemão, o atual campeão Leverkusen recebe o Mainz em jogo pela 17ª rodada da Bundesliga. Com 35 pontos, o time é o segundo colocado. Assim, busca a vitória para seguir próximo do ponteiro Bayern de Munique, que tem 39. Mas o Mainz é um time perigoso. Afinal, está em quinto lugar (zona das ligas europas), com 28 pontos. O duelo tem início às 16h30 (de Brasília), na Bay Arena, em Leverkusen.

Onde assistir

Cazé TV e Onefootball transmite a partir das 16h30 (deBrasília).

Como está o Leverkusen

O técnico Xabi Alonso não conta com os lesionados Amine Adli e Victor Boniface, que retornam em fevereiro. Porém, são as únicas baixas. Com isso, o treinador da equipe, Xabi Alonso, lançará mão de sua força máxima, o que inclui Grimaldo na criação e Tella e o astro Wirtz municiando o atacante Schick, que está em grande fase.

Como está o Mainz

O treinador Bo Heriksen vai manter abase que vem de vitória sobre o Bochum por 2 a 0 na rodada passada. Porém, tem dois desfalques de peso. Primeiramente o cérebro da criação, Nadiem Amiri, que está suspenso. E também Paul Nebel, que não se recuperou de lesão. Mas, na frente, nenhum problema. O trio Hong, Lee e Burkardt são as esperanças de sucesso no ataque.

LEVERKUSEN X MAINZ

17ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 14/1/2025, 16h30 (de Brasílai)

Local: Bay Arena, Leverkusen (ALE)

LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo; Tella e Wirtz; Schick. Técnico: Xabi Alonso

MAINZ: Zentner; Daniel da Costa, Bell e Jenz; Caci, Sano, Kohr e Mwene; Hong e Lee; Burkardt. Técnico: Bo Henriksen

Arbitro: Tobias Welz

Auxiliares: Martin Thomsen e Asmir Osmanagic

VAR: Sören Storks

