Corinthians é excluído do Movimento de Formação após denúncia de rival

O Corinthians está envolvido em uma grande polêmica nas suas categorias de base. O Movimento de Clubes Formadores excluiu o Timão após uma denúncia do Palmeiras de aliciamento a um atleta de 14 anos. A idade é a mínima para a assinatura de um contrato de formação.

O jogador completou 14 anos no último mês de dezembro. De acordo com informações publicadas pelo Globo Esporte, o Palmeiras, com a proximidade do aniversário, encaminhou o contrato de formação. Como resposta, recebeu que o atleta não queria mais permanecer no clube. Após alguns dias, o garoto apareceu treinando no Corinthians.

Por meio de um grupo de WhatsApp, o coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, informou que o jogador não permaneceria e o clube não faria parcerias. Os clubes do Movimento fazem parcerias quando liberam atletas, a fim de conversar sobre a divisão de percentuais financeiros. Em caso de não parceria, como denunciado pelo Palmeiras, os clubes ficam proibidos de acertar com o jogador.

O Movimento de Clubes Formadores surgiu justamente para evitar o roubo de atletas abaixo dos 14 anos. Ou seja, atuando onde a lei não chega através de um regimento interno. Após o caso, 12 clubes protestaram e solicitam a exclusão do Timão da Copa Votorantim Sub-15.

O Corinthians nega que aliciou o jogador. Porém, a situação trouxe desconforto na parte interna da diretoria do Timão. O presidente Augusto Melo marcou uma conversa com o diretor da base, Claudinei Alves, para tratar do caso.

