Yamal compartilha montagem imitando foto do ‘Trio MSN’ no Barcelona

Para comemorar o título da Supercopa da Espanha conquistado pelo Barcelona no último domingo (12), o jovem atacante Lamine Yamal publicou uma sequência de fotos nas redes sociais. Porém, uma delas chamou atenção: uma recriação em forma de montagem de uma foto icônica do “Trio MSN”, que marcou o clube espanhol.

O trio em questão tinha Messi, Suárez e Neymar, e foi multicampeão com o a camisa do time catalão entre os anos de 2014 e 2017. Na montagem da foto, os respectivos jogadores foram trocados pelo atual trio, formado por Yamal, Lewandowski e o brasileiro Raphinha.

Uma publicação compartilhada por @lamineyamal

Aliás, os três jogadores brilharam na goleada de 5 a 2 sobre o Real Madrid, que garantiu o título. Na ocasião, Raphina marcou duas vezes e, além disso, saiu como o melhor jogador da competição. O jovem Yamal também deixou o dele e o camisa 9 marcou um de pênalti.

Em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, com 38 pontos, o Barça encara o Getafe no próximo sábado (18), às 17h (de Brasília), pela 20ª rodada do torneio. Porém, antes vai encarar o Betis, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.