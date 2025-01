Bragantino atropela Flamengo e avança na Copinha

Na noite desta segunda-feira (13), o RB Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 1 e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eliminado, o Rubro-Negro se despede da competição na segunda fase e volta ao Rio de Janeiro. O Massa Bruta fez o resultado no primeiro tempo, com dois gols em menos de dois minutos.

Com a classificação, o Bragantino enfrenta o Zumbi-AL, que passou pelo União Suzano. A data e o horário do confronto ainda não foram divulgados. Na última edição, a equipe paulista caiu na segunda fase para o Taubaté, enquanto o time carioca chegou à semifinal, onde perdeu para o vice-campeão Cruzeiro.

Bragantino atropela e abre grande vantagem no primeiro tempo

O Flamengo começou a partida com duas oportunidades, mas foi o Bragantino quem abriu o placar. Após cruzamento da direita, o camisa 7 Filipinho tocou de pé direito, de letra, e comemorou dando cambalhota. Após o gol sofrido, o Rubro-Negro caiu na partida e viu o Massa Bruta triplicar a vantagem em menos de um minuto. Aos 27 minutos, Marcelinho saiu cara a cara com o goleiro e fez o segundo. Aos 28, a defesa rubro-negra se atrapalhou, Raoni marcou no rebote e colocou 3 a 0 no placar. Na reta final da etapa, o jogo equilibrou, mas sem chances claras.

Flamengo diminui, mas Bragantino segura o resultado

Na volta do intervalo, o Flamengo ensaiou uma pressão, porém sem sucesso. O Bragantino, aliás, quase marcou o quarto gol atrapalhada do goleiro Caio Barone. Sem muito controle de um time, jogo ficou com oportunidades alternadas entre as equipes. No entanto, nenhuma chance com perigo para os goleiros. Na reta final, o atleta Chrystian fez duas faltas semelhantes, recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. Nos acréscimos, o Rubro-Negro descontou com o camisa 25 Fred.

BRAGANTINO 3X1 FLAMENGO

Copinha-2025 – Segunda Fase

Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

Data: 13/01/2025 (segunda-feira)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Filipinho (10’/1ºT), Marcelinho (27’/1ºT), Raoni (28’/1ºT); Fred (47’/2ºT)

BRAGANTINO: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Boateng, Gustavo Henrique e Cauê; Riquelme, Raoni; Marquinhos, Marcelinho, Filipinho e Athyrson. Técnico: Fernando Oliveira

FLAMENGO: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny, Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão,Lucas Vieira; Douglas Telles, Bill, Felipe Lima. Técnico: Raphael Bahia

Cartões amarelos: Raphael Bahia (FLA); Vinicius Lago, Chrystian (BRA)

