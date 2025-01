Flamengo mapeia mercado por zagueiro, mas pode valorizar a base

Com Fabrício Bruno no Cruzeiro e sem a renovação de David Luiz, o Flamengo terá que ir ao mercado para contratar um zagueiro. O clube, aliás, já realizou algumas conversas com estafes e já fez a lista dos interessados. O Rubro-Negro é certo que vai contratar um defensor ainda nesta janela de transferência, porém, os garotos da base podem ganhar chance em meio à definição do alvo.

O diretor de futebol, José Boto, e o técnico Filipe Luís são conhecidos por darem espaço aos garotos das categorias de base. Assim, João Carbone, Cleiton e até mesmo Iago podem ganhar um ânimo para mostrarem serviço dentro de campo.

Além dos mais jovens, o Flamengo conta com Léo Ortiz, Léo Pereira e Pablo como nomes mais fortes para a zaga em 2025. O último, no entanto, não tem futuro garantido no Flamengo. Além disso, o defensor falhou na derrota para o Boavista na estreia do Carioca. Não que isso diga algo, mas já recebeu cobranças dos torcedores.

Garotos que podem ganhar chance na zaga do Flamengo

A começar por João Carbone, de 19 anos. O zagueiro de origem já teve participação na pré-temporada de 2024 sob o comando de Tite, quando chegou a atuar improvisado como lateral-esquerdo. O atleta nasceu em Santa Catarina e chegou do Grêmio para integrar o elenco rubro-negro.

Carbone, aliás, integrou o elenco sub-17 do Flamengo que conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa em 2022. Além disso, o jovem atleta também se destacou ao conquistar o Brasileirão Sub-20 em 2023 e o inédito título da Libertadores Sub-20, onde atuou como titular. Em 2025, ele já assumiu o lugar de Fabrício Bruno ao viajar para os Estados Unidos. É um nome forte para ajudar na zaga.

Além de Carbone, Cleiton, de 21 anos, também pode receber chances para mostrar o seu valor, no último ano de contrato com o clube. Na base, ficou marcado pelo papel de liderança da equipe, boa saída de bola e, principalmente, força na jogada aérea, esperado para um jogador com 1,92m de altura. Assim, o jovem foi integrar os treinos da seleção brasileira sub-23, que disputou o pan-americano de dois anos atrás.

Cleiton, aliás, já recebeu as primeiras chances no time principal com apenas 18 anos. Paulo Souza, treinador da época, o utilizou em cinco das sete primeiras partidas à frente da equipe, sendo cinco delas como titular, e quatro atuando do começo ao fim. No entanto, as oportunidades praticamente pararam por ali. Agora, tem nova chance de mostrar seu futebol para Filipe Luís.

Por fim, Iago, que está oficialmente no Sub-20, também é observado pela diretoria e comissão técnica. Ele, aliás, não está treinando com o grupo da pré-temporada nem com a equipe que disputará o início do Campeonato Carioca. Isso porque está concentrado na Granja Comary e à disposição do técnico Ramon Menezes para o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Ainda assim é um nome para ficar no radar do torcedor rubro-negro, pois pode ganhar oportunidades no profissional ao longo do ano.

