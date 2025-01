Corinthians faz planejamento para as primeiras rodadas do Paulistão

A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista se aproxima. Nesta quinta-feira (16), às 19h30, o Timão visita o Bragantino no Nabi Abi Chedid, na largada do estadual. A estreia em 2025 deve ser com um time misto, conforme o que já estava planejado desde o ano passado.

Para prevenir lesões e também preparar melhor a equipe para a temporada, que pode chegar em até 83 jogos, o Corinthians aposta em um time misto no Paulistão. Jogadores que terminaram 2024 como titulares devem ser preservados das primeiras partidas.

A comissão técnica do Corinthians dividiu o plantel em dois grupos. Em um, estão aqueles que tiveram baixa minutagem na última temporada ou se reapresentaram em melhores condições. Estes irão fazer parte da formação que estreará no Campeonato Paulista.

Ainda em 2024, o clube comunicou os jogadores do planejamento para o início de 2025. Alguns atletas já estavam cientes que ganhariam oportunidades no começo da temporada e precisaram tomar maiores cuidados durante as férias.

O preparador físico do Corinthians, Diego Pereira, explicou a comissão levou em consideração outros pontos além da alta minutagem. Além disso, destacou o controle de carga realizado ao longo das férias.

“Levamos em consideração não somente a minutagem da temporada passada, mas também as condições nas quais eles se apresentaram. Teve atleta que teve uma minutagem alta, mas se apresentou muito bem. Então, provavelmente terá mais oportunidades. Informamos a um grupo de atletas que eles provavelmente começariam o Paulistão. Foi um período de férias mais intensificadas, tivemos um maior controle das cargas deles enquanto estavam de férias, tendo em vista que sabíamos que seria um grupo específico”, comentou, em entrevista ao Globo Esporte.

Para o início do Paulista, o Corinthians tem dois desfalques confirmados. Rodrigo Garro se recupera de lesão no joelho e Breno Bidon está junto com a Seleção Brasileira Sub-20, para a disputa do Sul-Americano da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.