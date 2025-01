Esposa de Dudu rebate Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas redes sociais

Paula Caroline Campos, esposa de Dudu, do Cruzeiro, acusou a presidente Leila Pereira de sustentar ”problemas pessoais” contra o atacante. A empresária usou as redes sociais para defender o marido e rebater as declarações da mandatária do Palmeiras sobre a saída “pela porta dos fundos” do ídolo alviverde.

Primeiramente, Paula Caroline reiterou a admiração que tem pela mulher Leila Pereira, fazendo questão de distingui-la da mandatária. A empresária mudou o tom logo em seguida e puxou questionamentos à gestora, acusando-a inclusive de “nunca ter aceitado as inúmeras tentativas de reuniões” propostas por Dudu.

“Eu sempre te admirei em muitos pontos como mulher. Porém, você não pediu incansavelmente para seus dirigentes conversarem com ele [Dudu] antes de sair para não falar nada publicamente sobre você e toda história? Como gestora, você tem a obrigação de ter conversas difíceis e dar feedback aos seus funcionários, até para que não haja dúvidas na relação”, e prosseguiu:

“Você se torna gigante nas entrevistas, mas nunca aceitou as inúmeras tentativas de reuniões que ele propôs. Inclusive para não sair desta forma. Além de tudo, depois da entrevista bombástica, deu tapinha nas costas e disse que o amava. E os milhões que perdeu em cima de uma dívida de pré-contrato? Ah, o perdão é seletivo. Nunca vi alguém gerar tanto ódio e rancor somente pelo jogador se dar bem com a torcida e os gestores passados. Realmente tudo tem início, meio e fim. Mas solta o anjo, gata”, completou.

Confusão entre Dudu e Leila

O Palmeiras lançou a nova camisa para temporada em evento na última segunda-feira (13), em São Paulo. Presente na celebração, a presidente Leila Pereira concedeu uma breve coletiva de imprensa no local e causou polêmica ao comparar a postura de Dudu e Rony no ‘fim de ciclo’ pelo Alviverde.

A mandatária afirmou que Dudu ”saiu pela porta dos fundos”, enquanto Rony, caso deixe o clube, fará isso pela saída principal. Leila ainda disse que o reforço do Cruzeiro trouxe prejuízo de milhões aos cofres do Alviverde.

“(…) No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado [após o Dudu negociar com o Cruzeiro], eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões (…)”, avaliou.

“Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum (…). Ele sai pela por da frente, o Dudu saiu pela dos fundos”, concluiu Leila.

Dudu, por sua vez, rebateu a mandatária através das redes sociais. “O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”.

Novo ciclo no Palmeiras

Leila Pereira reiniciou seu ciclo no clube com a saída de Dudu já concretizada, mesmo antes do fim da temporada. Em novembro, a mandatária venceu as eleições no clube com 2.295 votos contra os 858 recebidos por seu concorrente Savério Orlandi. A presidente permanecerá no cargo por mais três anos.

