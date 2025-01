Palmeiras enfrenta dúvidas no elenco antes da estreia no Paulistão

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira (15), contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Porém, apesar do duelo estar próximo, o técnico Abel Ferreira ainda tem algumas dúvidas no elenco.

A primeira está nas vagas do ataque. Afinal, com Paulinho e Facundo Torres contratados para o setor, algumas modificações devem acontecer. Após finalizar o tratamento de sua lesão, que deve ocorrer no mínimo em março, o ex-atacante do Atlético-MG entrará na briga pela titularidade com Flaco López, que terminou a temporada como o centroavante titular.

Na ponta esquerda, Maurício ganhou espaço na equipe após Felipe Anderson terminar 2024 abaixo. Porém, o uruguaio Facundo Torres chega ao elenco alviverde com grande possibilidade de assumir a posição. Ainda pelo lado esquerdo, há outra indefinição, pois Piquerez realizou uma cirurgia no joelho e está na fase final da recuperação. Devido a esse período, o também uruguaio ganhou a concorrência de Vanderlan e Caio Paulista, que ainda não convenceram.

Outra dúvida está no possível substituto do zagueiro Vitor Reis, que está próximo do Manchester City. Assim, Murilo, Naves e Michel vão brigar pela vaga ao lado de Gustavo Gómez. Além disso, após a Copinha, Benedetti será integrado definitivamente ao elenco.

Por fim, o técnico do Palmeiras deverá avaliar as situações do zagueiro Benedetti, o volante Figueiredo, o meia Allan e os atacantes Thalys e Luighi, pois eles farão parte do elenco profissional em 2025, que disputará o Paulistão, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.