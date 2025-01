Guardiola se arrepende de não contratar após seguidas lesões no Manchester City

O técnico Pep Guardiola admitiu ter se arrependido de não ter contratado na janela de transferências do meio do ano em 2024. Nesta temporada, o Manchester City foi acometido por diversas lesões que culminaram em uma sequência negativa de resultados. A equipe sofre com desfalques, principalmente na defesa, com as ausências de Rodri, Stones e Rúben Dias.

“No verão, o clube pensou sobre isso e eu disse “não, não quero fazer nenhuma contratação”. Eu confiei muito nesses caras e pensei que poderia fazer isso (ser campeão) de novo. Depois das lesões, pensei “uau… talvez devêssemos ter feito isso (contratar)”, declarou o treinador.

A maior ausência foi do espanhol Rodri, que sofreu uma grave lesão no joelho em setembro e voltará a atuar somente no meio de 2025. Além deles, Rúben Dias e Stones, zagueiros titulares do City, também ficaram fora por por conta de lesões.

O Manchester City foi discreto na última janela de transferências. Somente Savinho e Gündogan chegaram ao Etihad. Contudo, a equipe não contava com inúmeras lesões, como foi descrito por Guardiola.

“Sabíamos no começo da temporada que teríamos muitos jogadores com mais de 30 anos. Sabíamos que cedo ou tarde, deveríamos fazer isso. Passo a passo, tivemos que mudar. Mas cinco ou seis meses atrás, eles ganharam a Premier League, quatro seguidas, chegaram à final da FA Cup e às quartas de final da Champions League. Eu não esperava a quantidade de lesões que tivemos”, destacou.

Olho na agenda

A sequência de lesões custou caro ao City, que amargou uma série de resultados ruins, chegando a ter somente uma vitória em 13 jogos disputados. Assim, caiu na tabela de classificação na Premier League. Atualmente, soma 34 pontos na sexta colocação, com 27 gols sofridos, a terceira pior entre os dez primeiros colocados na competição.

Nesta terça-feira (14), o Manchester City volta a campo para enfrentar o Brentford, às 16h30 (de Brasília), fora de casa.

