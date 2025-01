Jornalista consolidada no meio esportivo fecha com a CazéTV após 20 anos de Globo

Dos nomes mais consolidados do jornalismo esportivo no país, Carol Barcellos fechou acordo com a CazéTV para o mais novo projeto da carreira. A comunicadora vai iniciar sua trajetória profissional nas plataformas de streaming após duas décadas de TV Globo.

Carol chega à emissora do streamer Casimiro Miguel para integrar a equipe de transmissão do Campeonato Paulista. O primeiro jogo do Paulistão 2025 no canal será entre Palmeiras e Portuguesa, nesta quarta-feira (15), às 21h35.

A jornalista manterá sua função de apresentadora do Times Brasil/CNBC paralelamente ao trabalho no canal de Casimiro – onde terá participações mais esporádicas. Carol Barcellos atua no canal de notícias desde sua saída da Globo, em 2024.

Passagem pela Globo

Com vasta experiência em coberturas esportivas globais, Barcellos fez parte de inúmeras reportagens de Jogos Olímpicos e Copas do Mundo pela Globo. Ainda cobriu, por volta de 2007, os principais clubes de futebol do Rio de Janeiro.

Barcellos se dividiu em funções nesses 20 anos de TV Globo, contribuindo como repórter e apresentadora. Esteve à frente de programas como “Planeta Extremo”, “Globo Esporte e “Esporte Espetacular”. Seu último trabalho pela emissora aconteceu na maratona olímpica de Paris.

A passagem chegou ao fim em agosto de 2024 em uma decisão tomada por conta própria. Carol disse ter escolhido “o movimento” ao não renovar seu vínculo com a Globo. “(…) O futuro? Não sei, mas teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo! Hoje: Obrigada! E que o melhor esteja por vir”.

Acerto com a CazéTV

Apesar da robusta experiência, a chegada ao mundo do streaming surpreendeu e causou ‘frio na barriga’ à jornalista. “Uma surpresa! Faz tempo que não participo da cobertura de jogos. Ainda mais pelo formato diferente, pelo menos para mim. Então tenho muito a aprender, estou ansiosa, mas feliz de estar de volta”, disse à Folha de São Paulo.

Carol Barcellos, como dito, estará nos comentários e transmissões in loco do Paulistão 2025 no canal. A emissora renovou os direitos da competição em um acordo costurado pela Google, Federação Paulista de Futebol e Livemode.

