Esposa de Juninho, reforço do Flamengo, publica despedida do Qarabg: ‘Linda história’

O clima na residência do primeiro reforço do Flamengo nesta janela é de despedida. Isso porque Vivian Lorraine, esposa do atacante Juninho, publicou um vídeo com grandes momentos da família durante a estadia de quase dois anos no Azerbaijão. Na legenda, a influenciadora escreveu um texto em agradecimento ao Qarabag e aos amigos que fez no percurso.

“Obrigado por tudo! Por nos receber e fazer nossos dias felizes! Fizemos uma linda história! Estaremos sempre gratos! Vocês são incríveis e desejo todo sucesso do mundo, Qarabag”, escreveu Vivian. Juninho comentou com uma sequência de emojis de coração.

Primeiro reforço da ‘Era’ Luiz Eduardo Baptista – e da temporada -, Juninho chegou ao Rio na tarde dessa segunda-feira (13). O atacante passará por exames nesta terça-feira (14) e seguirá para o CT Ninho do Urubu para assinar vínculo até o fim de 2028 com o Flamengo. “Muito feliz de estar aqui”, disse o atacante ainda no Aeroporto do Galeão.

Mais despedidas

Vivian também usou os stories de seu perfil no Instagram para publicar mais homenagens ao Qarabag. Vale frisar que Juninho chegou ao Azerbaijão para assinar como clube em julho de 2023, ou seja, a família viveu cerca de 18 meses no país.

“Me emociono só de pensar! Vivemos 565 dias cheios de felicidade e intensidade! O lugar onde minha família cresceu e recebeu amor. Então, serei eternamente grata a cada um de vocês! Obrigada e obrigada! Obrigada, Azerbeijão”, escreveu em uma publicação.

Na sequência, Lorraine compartilhou um vídeo da chegada de Juninho ao Rio de Janeiro. “Tudo o que está para acontecer, já estava escrito. Você já tinha a palavra! Como é lindo ver o agir de Deus junto com seu comprometimento e desempenho! Estaremos para sempre com você, meu amor”.

“Todavia, como está escrito: olho nenhum viu; ouvido nenhum ouviu; mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam”, concluiu.

Chegada ao Flamengo

Juninho chega ao Rubro-Negro como artilheiro e campeão da última edição do campeonato nacional do Azerbaijão. Os cariocas chegaram a um acordo com o Qarabag por 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) de forma parcelada.

O atacante desembarca no Ninho do Urubu como desejo do técnico Filipe Luís, responsável pelo convencimento ao atleta na negociação. Juninho chega para ‘o lugar’ de Gabigol, que deixou o clube após o fim do contrato, em 31 de dezembro.

