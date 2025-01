De volta ao Fluminense, Pitaluga explica negociação

Para a nova temporada, o Fluminense terá em seu elenco um velho conhecido. Trata-se do goleiro Marcelo Pitaluga, revelado nas divisões de base do clube, que agora tem a oportunidade de voltar a vestir a camisa tricolor. Assim, durante sua apresentação, o arqueiro fez questão de frisar que retornou para casa e exaltar a chance de trabalhar com Fábio.

“Foi algo rápido, na verdade. Eu estava em um empréstimo na Escócia, próximo ao Natal. Tive uma conversa com meu empresário e o André, preparador de goleiros. Vi com ótimos olhos e como uma grande oportunidade de voltar para casa. Um passo importante para a minha carreira e não tive dúvidas para essa decisão”, disse.

“Quando se tem um goleiro da grandeza de Fábio, com tantos títulos que já conquistou no futebol, é excelente. Para um jovem goleiro como eu, é uma vantagem. Poder conviver, observar e conversar. É algo ainda mais positivo estar em um ambiente como esse. Voltar para casa tendo uma pessoa como ele para estar no dia a dia. Para aprender e ser um modelo, um exemplo”, frisou.

“Seja parte técnica, vivência de jogo (experiência), orientação ou só observar, algo importante. Até um movimento ou posicionamento. Nesse sentido, esse amadurecimento é mais fácil com uma pessoa como o Fábio ao lado e no dia a dia. Para observar, conversar e assisti-lo nos jogos”, completou.





Empréstimos na Europa e projeção do Tricolor para 2025

Em 2020, o jogador se transferiu para o Liverpool e por lá atuou em partidas das equipes de base. Além disso, atuou por St. Patrick (Irlanda) e o Livingston (Escócia), ambos por empréstimo. Dessa forma, ele explicou como foi o processo de não conseguir seu espaço nos Reds.

“Lá é algo comum. Não é fácil de jogar em um clube como o Liverpool. Os empréstimos são uma maneira de ter oportunidade, sair e ganhar experiência. Tem a vantagem de ir para um clube menor, mas você não é do clube. É um período, seis meses, um ano. Se tem alguém que está indo bem, porque vou utilizar outro. Quando você está em casa tem tempo de evoluir e mostrar seu trabalho e esperar a oportunidade. É um tiro curto, ter que dar sorte de algo acontecer, de ter chance. Mas se o goleiro estiver bem, você acaba não tendo esse tempo de mostrar serviço”, salientou.

“Acho que a expectativa de um clube como o Fluminense, o que essa torcida merece, é estar sempre no topo, brigando e conquistando títulos. Mirar a excelência ou o mais próximo disso. Trabalhar, estar pronto e conquistar coletivamente e individualmente”, concluiu.

