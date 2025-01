Renê diz que quer fazer história no Fluminense e elogia Mano: ‘Encaixa com meu perfil’

Um dos sete reforços do Fluminense na temporada, até aqui, Renê chega para dar experiência ao setor defensivo e intensidade física. Durante sua apresentação, o lateral-esquerdo falou sobre a disputa pela posição com Gabriel Fuentes e a chance de novamente trabalhar com o técnico Mano Menezes.

“Expectativa muito boa. Acredito que o Fluminense tenha uma equipe qualificada e vem mostrando ao longo dos anos a evolução do time, brigando na parte de cima da tabela. Ano passado teve percalços, mas o elenco tem qualidade e vai brigar por tudo este ano. A concorrência me motiva. Expectativa é fazer história por mais um clube. Dar o meu melhor. Espero ajudar dentro e fora de campo para conquistar os títulos, que é o que todos esperam e a torcida também”, afirmou

“O Mano é brincalhão às vezes, mas é um cara que conversa pouco. Tenho uma relação muito boa com ele. Mandei uma mensagem dizendo que pode contar comigo e agradecendo pela confiança. É a segunda vez que estou trabalhando com ele. Conseguimos ser vice-campeões e espero que aqui a gente consiga conquistar títulos juntos, que é o mais importante”, completou.

“Eu acompanho todos os clubes do futebol brasileiro. Sei que teve a saída do Marcelo e do Diogo Barbosa. Trabalhei com o Diogo, sei da qualidade, e o Marcelo dispensa comentários. Sei que vou brigar com Fuentes pela posição. Ele tem muita qualidade. Não conversei com o Mano depois que cheguei. Mas é um treinador que conheço e encaixa bem com meu perfil. Multicampeão e sabe o que é o futebol brasileiro. Feliz em reencontrá-lo. Espero que possamos conquistar títulos juntos”, elogiou.

Disputa do Super Mundial e críticas em outras equipes

Vale lembrar que Renê fez sua estreia como profissional pelo Sport em 2012 e por lá conquistou títulos como Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Em seguida, teve passagem pelo Flamengo, com regularidade, e estava no Internacional desde 2022. O lateral falou sobre críticas reconhecimento, assim como analisou a disputa do Super Mundial no meio do ano.

“Acredito que sou muito regular. Talvez não tiro nota 10 todos os jogos, mas também não tiro uma nota baixa. Futebol brasileiro é isso. Tem que estar bem sempre. Acaba não sendo reconhecido às vezes por algo que não faz. Sou muito feliz pelo que conquistei no futebol e vou seguir minha carreira. Não vou fazer graça para agradar a torcida, não é o meu perfil”, pontuou. “Sempre joguei bastante, acaba que sou um pouco criticado. Às vezes por uma falha, ou por um lance que você nem é o culpado. Faz parte do futebol, importante é ser um cara honesto e trabalhar no dia a dia”, acrescentou. “Todos têm a expectativa de jogar (Super Mundial), mas a gente fala pouco sobre isso. Foco agora é no estadual. Vamos deixar para pensar quando estiver mais perto. Por fim, que a gente possa chegar lá (Estados Unidos) bem”, concluiu.

