Guia do Paulistão 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

O Estadual mais disputado do Brasil vai começar. O Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira (15/01) com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo lutando mais uma vez contra os times do interior para saber quem será o grande campeão. Assim, o Jogada10 prepara um guia para o torcedor saber quem são os favoritos, quem pode surpreender e no que você precisa ficar de olho no Paulistão.

Quem disputa?

Além de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, também jogam o Paulistão: Noroeste, Portuguesa, Velo Clube, Guarani, Ponte Preta, Água Santa, RB Bragantino, Inter de Limeira, Mirassol, Novorizontino, Botafogo SP e São Bernardo.

Regulamento

O regulamento do Paulistão segue igual ao dos últimos anos. Na primeira fase, os clubes jogam contra todos, menos contra quem estiver no seu grupo. Por exemplo: no grupo A se encontra Botafogo-SP, Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol. Estas equipes duelam contra as equipes da chave B,C e D, mas não entre elas.

Se classifica os dois melhores de cada grupo. As duas piores equipes na classificação geral, independente do grupo, serão rebaixadas à Série A2 do Campeonato Paulista de 2025.

As quartas de final do Paulistão serão disputadas pelos 8 times classificados na 1ª fase, que irão se enfrentar em partida única. Assim como a semifinal. Contudo, nesta fase, os confrontos serão definidos através da classificação geral. O time de melhor campanha enfrenta o de pior campanha. Também em jogo único.

Os vencedores da semifinal avançam para a grande decisão que conta com uma grande diferença. Diferente das outras fases, a final é disputada em jogo de ida e volta. Quem somar mais pontos, é o grande campeão.

Vem o tetracampeonato do Palmeiras?

O Palmeiras é o atual tricampeão do Campeonato Paulista e busca um inédito tetracampeonato estadual na história do clube. Aliás, o feito só aconteceu uma única vez na história da competição. O Paulistano conquistou o torneio em 1916, 1917, 1918 e 1919. Contudo, como o clube de futebol não existe mais, o Verdão pode se tornar a primeira instituição, ainda em atividade, a alcançar quatro taças seguidas.

E se depender do passado, o Palmeiras chega com muita moral. Afinal, os últimos três anos o Verdão conseguiu ficar com o título de formas heroicas e com viradas que ficaram marcadas na história do clube.

Em 2022 a mais marcante na história do torcedor. Após perder por 3 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, o Verdão se viu pressionado a reverter um placar muito grande contra um forte adversário. Contudo, sob a batuta de Dudu, o Palmeiras venceu por 4 a 0 e ficou com o título. Assim como em 2023, quando o Alviverde perdeu para o Água Santa por 2 a 1 na ida, mas novamente goleou por 4 a 0 e ficou com a taça. Por fim, em 2024, o time comandado por Abel Ferreira novamente largou atrás, desta vez contra o Santos, ao perder por 1 a 0 na Vila Belmiro. Mas no Allianz Parque, mostrou sua força, triunfou por 2 a 0 e conquistou o tri.

Jejum santista

Dos quatro considerado grandes do Estado de São Paulo, o que está a mais tempo sem vencer o Estadual é o Santos. Afinal, a última vez aconteceu em 2016, quando o Peixe derrotou o Audax na grande decisão. Nove anos atrás. Desde então, o Alvinegro Praiano ficou sete anos sem sequer chegar na final da competição. No ano passado, enfim, conseguiu disputar o título, mas acabou perdendo a taça para o Palmeiras. Agora, tenta encerrar esse jejum em 2025.

Os favoritos

Neste início de competição, é possível falar que o favoritismo para conquistar o Paulistão deve ficar entre os quatro grandes: Palmeiras, Corinthians Santos e São Paulo. É verdade que esses mesmos clubes não vivem fases parecidas. Por exemplo, o Peixe chega para a competição após subir da segunda divisão e vem reconstruindo seu elenco. Contudo, o Alvinegro Praiano chegou na decisão no ano passado mesmo estando na Série B, mostrando que a camisa pesa sim.

Além disso, o calendário apertado pode afetar a participação dos grandes. O Corinthians, por exemplo, terá a Pré-Libertadores para disputar já em fevereiro. Com o foco total na competição continental, a tendência é que o Timão preserve seus principais jogadores em boa parte da primeira fase do Estadual. Além disso, o Palmeiras terá o Super Mundial de Clubes em julho e pode usar a competição como um laboratório para montar a equipe ideal, visando a principal competição da temporada.

O São Paulo já definiu que sua prioridade no ano será a Libertadores, mas assim como o Palmeiras, deve usar a primeira fase do Estadual como laboratório. Apesar de não investir tanto, o Tricolor conseguiu manter a base de seu elenco e aposta na chegada do ”super-reforço” Oscar para voltar a levantar a taça. Por fim, o Santos tenta apagar a imagem que ficou no ano passado de disputar uma Série B e quer mostrar ao torcedor que um novo Peixe estará dentro de campo. Além disso, provar que pode brigar por todas as frentes, inclusive contra seus principais rivais do Estado.

Quem pode surpreender

Se tem uma coisa que o Campeonato Paulista adora fazer em todas as suas edições é surpreender. No ano passado, por exemplo, tivemos o Novorizontino chegando na semifinal após eliminar o São Paulo e bater de frente com o campeão Palmeiras. Já em 2023, o Verdão enfrentou o Água Santa na grande decisão. O time de Diadema eliminou o Tricolor Paulista e o RB Bragantino, além de vencer o Alviverde no primeiro jogo da final. Contudo, acabou sucumbido no segundo jogo e ficou com o vice. Além disso, muitos times do interior adoram complicar os grandes. Em 2016, o Audax fez a final contra o Santos, mas acabou perdendo. Já em 2014, o Ituano foi o grande campeão, ganhando do Peixe na decisão.

Neste ano, os dois grandes postulantes a incomodar os grandes são RB Bragantino e Mirassol. O Massa Bruta já é uma equipe consolidada na Série A e sempre tenta bater de frente com um forte investimento. Para este ano, a equipe já acertou as chegadas dos atacantes Isidro Pitta, ex-Cuiabá, Fernando ex-Palmeiras e Lucas Barbosa ex-Santos, do volante Gabriel, ex-Internacional e do zagueiro uruguaio Guzmán Rodríguez ex-Peñarol. Em contrapartida, o clube também perdeu atletas importantes como o meia Lincoln e o volante Raul.

Já o Mirassol, que vai disputar a Série A pela primeira vez em sua história, vem apostando nos veteranos para construir o seu elenco. Dos reforços, o Leão já apresentou Clayson ex-Corinthians e Cuiabá, David Braz ex-Flamengo, Fluminense e Santos, Reinaldo ex-Grêmio e São Paulo, Rafa Silva, ex-Cruzeiro, além do treinador Eduardo Barroca. Além disso, uma das grandes novidades do clube será o ex-volante Paulinho, que será o coordenador de futebol da instituição. Agora, eles querem fazer história no ano do centenário do clube.

Os clubes do interior incomodam

Outras equipes que também aparecem como postulante a incomodar é o Novorizontino, que quase subiu para a Série A no ano passado, mas terminou em quinto. A continuidade do projeto empolga o torcedor que acredita que pode bater de frente com os grandes. Além disso, a tradicional Portuguesa, que agora se transformou em SAF, também recebeu um forte investimento e contratou o centroavante Henrique Dourado e o técnico Cauan Almeida.

Por fim, o Água Santa aposta na manutenção do elenco dos últimos dois anos que fizeram boas campanhas para tentar surpreender novamente. Além de claro o São Bernardo que vem chegando nas fases finais do Paulistão nos últimos anos, incomodando os grandes e quer fazer de novo em 2025.

Quem corre por fora

Apesar da forte tradição, as equipes de Campinas não prometem brigar pelo título, neste início de competição. Afinal, Ponte Preta e Guarani acabaram sendo rebaixadas na Série B e vão disputar a Série C em 2025. Com um investimento menor do que nos anos anteriores, a Macaca e o Bugre vão apostar forte na força da camisa para tentar chegar ao menos no mata-mata.

Além disso o Botafogo-SP e a Inter de Limeira, que já levantou o título em 1986, devem correr por fora. Apesar da tradição e de um investimento legal para este início de ano, as equipes não devem fazer frente as outras equipes. Já o Noroeste, que está de volta à elite do futebol paulista após 14 anos, vai brigar pela permanência na primeira divisão. Assim como o Velo Clube, que vai jogar a Série A1 do Estadual após 46 anos e, apesar da empolgação, terá como objetivo inicial, não ser rebaixado.

A corrida pela Copa do Brasil

Além de brigar pelo título, avançar de fase e garantir premiações, chegar longe no Campeonato Paulista significa uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Os cinco melhores na classificação final garantem um lugar na edição da competição nacional. Além disso, o campeão da Copa Paulista também garante uma vaga.

Contudo, se entre os cinco primeiros houver times com a vaga via Libertadores ou por ter conquistado a Copa do Brasil, por exemplo, vai o sexto do Paulistão para o torneio nacional, e assim por diante. A vaga no Estadual ganhou importância após o Corinthians quase ficar fora da competição nacional em 2025.

Afinal, o Timão terminou na 10° colocação geral do Campeonato Paulista e ficou sem a vaga, que precisaria vir através de um lugar na Libertadores. Contudo, o Corinthians acabou eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O que classificou o Alvinegro foi uma arrancada espetacular no Brasileiro, quando venceu nove jogos seguidos, saiu da zona de rebaixamento e terminou no G-8 do torneio de pontos corridos.

Como chega o Corinthians

Maior campeão paulista com 30 títulos, o Corinthians não levanta a taça do Estadual há cinco anos. A última vez foi em 2019, quando derrotou o São Paulo na final. Aliás, o título marcou um tricampeonato seguido do Timão naquela ocasição. Contudo, nas últimas vezes a equipe vem batendo na trave. Afinal, em 2020 foi vice para o Palmeiras. Já nos dois anos seguintes caiu na semifinal para o Verdão e para o Tricolor Paulista. Já em 2023, caiu nas quartas para o Ituano, enquanto no ano passado sequer chegou no mata-mata.

O clima político ainda segue instável, com a possibilidade de a pauta do impeachment de Augusto Melo retornar ao Conselho Deliberativo no início do ano. Já dentro do clube, o principal objetivo era manter a base do time que venceu nove partidas seguidas na reta final do Campeonato Brasileiro. E deu certo. Antes do fim do ano passado, o clube conseguiu acordo para as renovações do atacante Ángel Romero, vice-artilheiro de 2024, e do meio-campista André Carrillo, que chegou há poucos meses. Além disso, conseguiu manter Yuri Alberto e Breno Bidon, que estavam no radar de clubes europeus. Contudo, a diretoria alvinegra está no mercado atrás de peças pontuais para reforçar a equipe.

Principalmente para repor algumas saídas que aconteceram no elenco. Fagner, um dos líderes do elenco, foi emprestado ao Cruzeiro. Já o atacante Pedro Henrique vai defender o Ceará. O volante Roni se transferiu para o Mirassol e o meia Ruan Oliveira vai jogar no Metropolitano, de Santa Catarina.

Nas primeiras rodadas, jogadores mais jovens devem ser utilizados para dar mais tempo de preparação ao elenco, que tem como primeiro objetivo avançar para a fase de grupos da Libertadores. O primeiro jogo da competição continental será em 19 de fevereiro contra a Universidad Central, na Venezuela.

Quem saiu:

Fagner (lateral-direito), Roni (volante), Ruan Oliveira (meia) e Pedro Henrique (atacante)

Quem chegou:

Sem contratações até agora.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega embalado neste Paulistão. Afinal, a equipe chegou nas últimas cinco finais e venceu quatro delas, sendo um tricampeonato seguido nos últimos anos. No Brasileirão, terminou com o vice-campeonato , após lutar até a última rodada. Para esta temporada, o Verdão vem fazendo um mercado forte e tentando trazer peças de peso para Abel Ferreira.

Contudo, a principal delas pode não jogar o Paulistão. Afinal, Paulinho chegou do Atlético-MG, mas passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita e tem previsão de retorno em abril, na reta final do Estadual. Em contrapartida, Facundo Torres, que chegou do Orlando City, já está à disposição e pode ser a grande novidade de Abel Ferreira neste início de competição. Além disso, o Verdão não deve parar por aí e ainda tenta a contratação do meia Andreas Pereira, do Fulham, do volante Villasanti, do Grêmio e do meia Matheus Pereira, do Cruzeiro.

Contudo, alguns jogadores de renome deixaram o clube nesta virada de ano. O mais impactante foi Dudu, que rescindiu com o Palmeiras para acertar com o Cruzeiro. Além disso, Gabriel Menino e o jovem Patryck, foram para o Atlético-MG na negociação que trouxe Paulinho para a Academia de Futebol. Além disso, outros medalhões como o atacante Rony e o volante Zé Rafael podem deixar o clube caso chegue uma proposta vantajosa.

O Paulistão, entretanto, deve servir como um laboratório para Abel Ferreira. Afinal, com o Super Mundial de Clubes para dispustar em julho, o treinador pode aproveitar as partidas no Estadual para preparar a equipe para a principal competição da temporada no Verdão.

Quem saiu: Dudu (atacante), Lázaro (meia-atacante), Henri (zagueiro), Lucas Freitas (zagueiro), Gabriel Menino (volante), Patryck (volante)

Quem chegou: Paulinho (atacante), Facundo Torres (atacante)

Como chega o Santos

O Santos está disposto a mostrar que a temporada na Série B do Brasileirão não passou de um desvio de percurso em sua centenária história. De volta à elite do futebol brasileiro em 2025, o Peixe tem planos de montar um time competitivo e para isso quer mostrar força logo no Paulistão, competição que a equipe não vence há nove anos.

Para isso, o Peixe aposta suas fichas em Pedro Caixinha. O treinador chegou para substituir Fábio Carille e ser o comandante de uma reconstrução no clube. De reforços, o mais impactante até agora é Tiquinho Soares, que chegou do Botafogo. Além disso, o Santos já acertou com os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano. E não deve parar por aí. O presidente Marcelo Teixeira segue firme no mercado e também sonha com uma contratação midiática.

Em contrapartida, muitos jogadores deixaram o clube. Como é o caso do zagueiro Jair, envolvido na negociação que trouxe Tiquinho ao Peixe, Otero que foi para o Nacional-URU e Lucas Barbosa que vai defender o Juventude. Além disso, outros jogadores que não estavam nos planos do clube também deram adeus, como os atacantes Alfredo Morelos e Billy Arce e o volante Alison. Por fim, nomes importantes em 2024 como Giuliano e Sandry

Nesta temporada, o Santos terá o Paulistão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para disputar. Assim, conquistar um título e encerrar o jejum do Estadual, aparece como a melhor forma de apagar a imagem que ficou do ano passado, considerado o mais difícil da história do clube.

Quem saiu: Renan (goleiro), Jair Cunha (zagueiro), Messias (zagueiro), João Lucas (lateral-direito), Alison (volante), Otero (meia), Serginho (meia), Billy Arce (atacante), Lucas Barbosa (atacante), Pedrinho (atacante), Laquintana (atacante), Bruno Marques (atacante)

Quem chegou: Luisão (zagueiro), Zé Ivaldo (zagueiro), Leo Godoy (Athletico Paranaense), Thaciano (meia), Tiquinho Soares (atacante)

Como chega o São Paulo

Classificado para a Conmebol Libertadores, sem mudar treinador, em busca de reforços e ainda negociando saídas. É assim que o São Paulo começa 2025, um ano de expectativas, principalmente pelo retorno do meio-campista Oscar. O Tricolor não terá força máxima nas duas primeiras rodadas do Paulistão por estar realizando sua pré-temporada em Orlando, mas após retornar dos Estados Unidos, promete ser uma das grandes forças do Estadual em 2025.

Muito por conta da chegada de Oscar. O ”super-reforço”, classificado assim pelo clube, retorna ao Tricolor após 15 anos, tentando escrever um novo capítulo pelo Soberano. Além disso, o São Paulo já acertou a chegada do lateral-esquerdo Enzo Díaz e tem um pré-contrato com Wendell para o mesmo setor. A diretoria tenta a liberação antecipada do jogador neste momento. Contudo, com a base mantida e suas estrelas ofensivas (Calleri, Lucas e Luciano) garantidas por mais uma temporada, a equipe de Luis Zubeldía promete ser uma das favoritas ao título.

Contudo, também vale ressaltar que o São Paulo teve muitas saídas. Com o objetivo de diminuir a folha salarial, 16 atletas deixaram o clube neste começo de ano. Entre os mais utilizados, saíram os laterais Rafinha e Welington, além dos meias Rodrigo Nestor e Wellington Rato. Com um plantel mais enxuto, Zubeldía agora terá que dar mais atenção para as categorias de base.

Depois do torneio na Flórida e já com o elenco mais pronto, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, fora de casa, no dia 20 de janeiro. Guarani e Corinthians, ambos no Morumbis, são os jogos seguintes do Tricolor.

Quem saiu: Jamal Lewis (lateral-esquerdo), Rafinha (lateral-direito), Raí Ramos (lateral-direito), Welington (lateral-esquerdo), Matheus Belém (zagueiro), Liziero (volante), Pedro Vilhena (meia), Wellington Rato (meia), Rodrigo Nestor (meia), Michel Araújo (meia), Caio Matheus (atacante) e Nikão (atacante)

Quem chegou: Enzo Díaz (lateral-esquerdo), Wendell (lateral-esquerdo, pré-contrato), Oscar (meia)

Confira os técnicos:

Água Santa: Marcelo Cabo

Botafogo-SP: Márcio Zanardi

RB Bragantino: Fernando Seabra

Corinthians: Ramón Díaz

Guarani: Maurício Souza

Inter de Limeira: Felipe Conceição

Mirassol: Eduardo Barroca

Noroeste: Paulo Comelli

Novorizontino: Eduardo Baptista

Palmeiras: Abel Ferreira

Ponte Preta: Alberto Valentim

Portuguesa: Cauan de Almeida

Santos: Pedro Caixinha

São Bernardo: Ricardo Catalá

São Paulo: Luis Zubeldía

Velo Clube: Guilherme Alves

Maiores campeões

1º – Corinthians: 30 títulos

2º – Palmeiras: 26 títulos

3º – São Paulo: 22 títulos

4º – Santos: 22 títulos

5º – Paulistano: 11 títulos

6º – São Paulo Athletic: 4 títulos

7º – Portuguesa: 3 título

Veja os jogos da 1ª rodada:

Quarta-feira (15/01)

Novorizontino x Ponte Preta – 18h30 – Jorge Ismael de Biasi

Velo Clube x Noroeste – 18h30 – Benitão

Guarani x Botafogo-SP – 19h30 – Brinco de Ouro da Princesa

Palmeiras x Portuguesa – 21h30 – Allianz Parque

Quinta-feira (13/01)

Água Santa x São Bernardo – 18h30 – Arena Inamar

RB Bragantino x Corinthians – 19h30 – Nabi Abi Chedid

Santos x Mirassol -21h30 – Vila Belmiro

20 de fevereiro

São Paulo x Inter de Limeira – Morumbis*

*Jogo adiado pelo São Paulo estar em Orlando realizando sua pré-temporada

