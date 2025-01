Payet pode virar opção no ataque para o Vasco

O Vasco encontrou dentro de seu elenco uma nova peça para seu ataque: o meia Dimitri Payet. Afinal, o craque francês atuou como falso 9 no jogo-treino do último domingo (12) contra o combinado Casimiro de Abreu/Porto Real por 7 a 0.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (14), o jogador recebe elogios internamente neste período de pré-temporada. Ele, aliás, chegou a anotar dois gols na goleada de domingo. O camisa 10 saiu do banco e conferiu em duas belas finalizações – uma com cada pé (veja os gols abaixo).

Dessa forma, o Cruz-Maltino vê em Payet uma boa opção não só para reserva direta de Coutinho, mas também como possível alternativa a Vegetti. O francês já atuou nesta posição em sua reta final no Olympique de Marselha, entre 2022 e 23. Na ocasião, ele marcava um gol a cada 205 minutos (quatro em 839, segundo números do “Sofascore”).

Renovação em pauta

Além disso, o Vasco visa ampliar o vínculo com o francês. Afinal, seu contrato vai apenas até o começo de maio. A intenção é, então, renovar até o fim da temporada, desde que o camisa 10 aceite uma redução salarial. Contratado para o segundo semestre de 2023, Payet tem sete gols em 58 jogos pelo Gigante da Colina.

Veja os gols de Payet no jogo-treino do Vasco

Gols de Payet aos 1’53” e 2’10”.