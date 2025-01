Jordana se manifesta sobre questões judiciais do divórcio com Allan, do Flamengo

Jordana Holleben rebateu versões que vieram à tona sobre supostas discordâncias que têm dificultado a assinatura do divórcio com Allan, do Flamengo. A influencer confirmou a existência de questões judiciais – e delicadas – envolvendo o ex-casal, mas cobrou mais responsabilidade à autenticidade dos fatos. Ela deu entrada no processo de separação no início de dezembro.

De acordo com a influenciadora, as divergências entre o ex-casal “têm raízes mais profundas” do que as noticiadas. Holleben também se incomodou com uma suposta ”manipulação de narrativa”, colocando-a no lugar de ”interesseira”.

“Nossas divergências têm raízes mais profundas. Um buraco muito mais fundo do que pensam. E ainda existem questões extremamente delicadas que seguem protegidas por segredo de Justiça”, iniciou.

“Espero que todos os envolvidos nas implicações de continuar manipulando a narrativa pública tenham consciência das consequências. Não há mais nada a ser falado. Peço que respeitem e não distorçam os fatos com o intuito de me retratar como interesseira”, completou.

Separação de Allan

A decisão de dar entrada no processo de divórcio partiu de Jordana, em dezembro de 2024. Contudo, de acordo com o Metrópoles, algumas atitudes do volante do Flamengo estão atrapalhando o avanço do caso.

Segundo fontes, o jogador quer que Holleben deixe a mansão que mora com os filhos para retornar a Porto Alegre, onde a família de Jordana vive. Em contrapartida, ela não pensa em deixar o Rio de Janeiro neste momento.

Ciente da postura irredutível de Holleben, que se diz adaptada ao Rio, o volante teria demitido toda equipe de funcionários da mansão. O atleta também teria reduzido uma quantia da ‘mesada’ dada à ela para cobrir gastos com a casa e com os filhos. O valor atual não cobre sequer 25% das despesas.

O casamento de mais de seis anos já estava em crise há meses antes do término, em dezembro. Jordana, responsável por dar entrada nos papéis do divórcio, matutava a ideia de separação desde maio – pouco depois de um dos afastamentos do ex-casal. A ideia partiu de uma insatisfação da influenciadora, que enfrentava problemas pessoais à época.