Apresentado no Palmeiras, Facundo detalha motivos de escolher o clube

O Palmeiras prometeu um mercado forte para 2025. Ainda no final da temporada anterior, trouxe Facundo Torres, que jogava no futebol dos Estados Unidos. Nesta terça-feira (14), o jogador foi apresentado no Verdão e explicou os motivos que o levaram a escolher o clube.

Desse modo, Facundo Torres, uruguaio, vestirá a camisa 17 e afirmou estar pronto para ajudar a equipe comandada por Abel Ferreira. A estreia do Alviverde no Campeonato Estadual está marcada para esta quarta-feira (15), contra a Portuguesa, no Allianz Parque.

“Primeiramente, escolhi o Palmeiras porque é um clube enorme, gigante. Um clube com muitos objetivos importantes neste ano, competições que quero disputar. Vir para cá representa um salto muito importante na minha carreira, e é isso que estou buscando: alcançar a elite. Tenho certeza de que o Palmeiras vai me ajudar a chegar lá”, disse o jogador.

Confira o tempo de contrato de Facundo com o Palmeiras

“Não tenho problema em jogar em qualquer posição do ataque. Acredito que, onde o Abel precisar de mim, estarei disponível. Vou dar o meu melhor, sempre me dedicando ao máximo para ajudar a equipe. Espero que tudo saia muito bem”, concluiu o uruguaio durante sua apresentação.

Facundo Torres, aliás, custou ao Palmeiras cerca de 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões), com possibilidade, portanto, de mais 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em bônus. Assim, ele assinou contrato até o final de 2029.

