Inter de Milão x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda na briga pelo título italiano, a Inter de Milão vai a campo nesta quarta-feira (15), quando recebe o Bologna em jogo válido pela sequência da 19ª rodada da Serie A. É a partir das 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza. A equipe Nerazzurri, aliás, vem de cinco vitórias seguidas em seus domínios, além de estar invicto desde setembro em casa. O Bologna, por sua vez, já não perde há três jogos como visitante e visa renovar a vaga na Champions League.

Como chega a Inter de Milão

Após lamber as feridas pelo duro vice-campeonato da Supercopa da Itália contra o Milan e vencer o Venezia, fora de casa, a Inter volta ao Giuseppe Meazza na perseguição ao líder Napoli. São quatro pontos de distância, mas duas partidas a menos para a Inter, que lidera a competição em aproveitamento.

Simone Inzaghi, porém, tem problemas para escalar o time. Afinal, os meias Çalhanoglu e Mkhitaryan estão fora por lesão. Eles já foram desfalques contra o Venezia (vitória por 1 a 0), com Asllani e Zielinski entrando em suas respectivas vagas.

Como chega o Bologna

Em sétimo lugar no Italiano, o Bologna já não sabe o que é perder há três partidas como visitante, apesar de dois tropeços recentes em casa. O time tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos fora de seus domínios, aliás.

Um duro golpe para o técnico Vincenzo Italiano é a ausência do zagueiro Lucumí, que levou o terceiro amarelo no empate em 2 a 2 com a Roma. Foi, inclusive, no lance que gerou o gol de empate do time da capital já aos 45+8′ da etapa complementar. Cambiaghi e El Azzouzi seguem fora por lesão.

Inter de Milão x Bologna

19ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Inter de Milão: Sommer; Pavard, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski e Dimarco; Lautaro e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Bologna: Skorupski; Holm, Beukema, Casale e Miranda; Freuler, Ferguson, N’doye, Odgaard e Dominguez; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano

Árbitro: Lucas Pairetto (ITA)

Auxiliares: Christian Rossi (ITA) e Gamal Mokhtar (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (Premium)

