Milan, de virada, vence o Como em jogo pelo Italiano

Mesmo jogando mal boa parte do tempo, o Milan conseguiu excelente resultado nesta terça-feira, 14/1. No acanhado Giuseppe Sinigaglia, 8 mil lugares, em Como, venceu o time homônimo de virada, por 2 a 1. Os mandantes saíram na frente, com Assane Diao. Mas os rubro-negros voraram com tentos de Théo Hernández e Rafael Leão.

O jogo foi o complemento da 19ª rodada a primeira de 2025 (o Milan estava na Arábia Saudita jogando a Supercopa, foi o campeão) e realizado a casa do Como, que fica na regiaõ de Milão, apenas 50km de distância da cidade do Milan. Com a vitória, o Milan vai aos 31 pontos, em sétimo lugar, mas bem longe do líder Napoli, 47. O Como, com 19 pontos, é o 16º, mas apenas um ponto à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Cagliari.

Placar em branco no primeiro tempo

O primeiro tempo do Milan foi muito ineficiente. Dependeu quase exclusivamente de jogadas individuais de Rafael Leão, como aquela que ele deu de bandeja para Reijnders chutar em cima do goleiro Butez, e, na sobra, Morata falhou no arremate. Já o Como esteve muito bem, atacando quase sempre pela esquerda e com chutes de Strefezza. Duas dessas finalizações deram trabalho parao goleiro Maignan. Em outro lance, Diao quase marcou, mas a zaga conseguiu rechaçar antes que ele chegasse na bola. Enfim, se um time merecia sair em vantagem para o intervalo, seria o como

Como sai na frente

Aos 15 minutos, Diao colocou o Como na frente. Após roubar a bola na intermediária, o Como encaixou um contra-ataque. Diao recebeu pela direita, driblou em cima de Theo Hernández e, na entrada da área, bateu no canto esquerdo de Maignan para fazer 1 a 0 em seu primeiro jogo como titular. Assane Diao é a contratação mais cara da história do Como e chegou no início do ano. Ele é senegalês naturalizado espanhol, tendo jogado por todas as seleções de base da Espanha. O Como pagou 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) para tê-lo.

Virada do Milan

Mas o Milan conseguiu a igualdade aos 25 minutos. Théo Hernández compensou a falha no gol do Como ao aproveitar uma confusão na área após escanteio. O lateral pegou meio sem querer, mas a bola ganhou efeito estranhíssimo e encobriu o goleiro Butez. O time da casa sentiu o gol e deu mole aos 31. O brasileiro Emerson Royal ganhou uma dividida que originou um contra-ataque milanista. Abraham, no meio de campo, rolou para Rafael Leão, que se infiltrava no miolo da zaga. O atacante português ganhou na corrida e tocou na saída do goleiro para fazer o gol da virada. O Como foi raçudo, quase marcou com Cutrone. Enfim, perdeu mais uma. Mas equilibrando diante de um gigante. Afinal, teve 49% de posse e saiu com 12 a 12 em finalizações.

Jogos da 19ª rodada do Italiano

Sábado (4/1)

Venezia 1X1 Empoli

Fiorentina 0x3 Napoli

Verona 0x0 Udinense

Domingo (5/1)

Monza 1×2 Cagliari

Lecce 0x0 Genoa

Torino 0x0 Parma

Roma 2×0 Lazio

Terça-feira (14/1)

Como 1×2 Milan

Atalanta Juventus – 16h45

Quarta-feira (15/1)

Inter x Bologna – 16h45

