Lucas Oliveira é apresentado no Vasco: ‘Maior desafio da carreira’

Em dia de novidades no Vasco, o zagueiro Lucas Oliveira foi apresentado em coletiva na tarde desta terça-feira (14) no CT Moacyr Barbosa. Assim como Tchê Tchê, o jogador falou à imprensa pela primeira vez após assinar com o Gigante da Colina. Ele explicou o motivo de vestir a camisa 29 e também falou, então, sobre Pedrinho e Felipe, que o lançaram quando estavam no Tigres-RJ.

“É a primeira vez que eu vou usar a 29. Data de nascimento do meu filho, que nasceu agora dia 29 (de dezembro). É um momento especial para mim estar jogando no Vasco. Eu escolhi estar aqui. Sei do peso da camisa do Vasco. Felipe e Pedrinho foram dois caras que me direcionaram para onde eu poderia ir. Eles sabiam da minha dedicação. Hoje, por coincidência, eles estão aqui. Sou muito grato e espero poder corresponder”, afirmou.

O zagueiro também respondeu sobre a defesa, problema antigo vivido pelo Vasco. Para ele, aliás, o técnico Fábio Carille já ajuda neste quesito no começo da pré-temporada.

“O resumo disso tudo é a gente trabalhar e se dedicar ao máximo ao setor defensivo. Para defender, não depende só dos quatro atrás e do goleiro. Depende da equipe como um todo. E o professor vem falando isso, que todo mundo tem que participar sem bola. E o Carille é um dos especialistas de trabalhar esse sistema defensivo. Já vem agregando muito. Independente de quem está ali, se é mais velho ou mais novo, a gente está aprendendo muito com ele nesses primeiros dias”, revelou.

Maior desafio da carreira?

Posteriormente, Lucas Oliveira respondeu se a ida ao Vasco é o maior desafio de sua carreira. Dessa forma, ele, que já passou pelo Cruzeiro, além de clubes como Atlético-GO, Bangu e Valladolid, não titubeou na resposta.

“Sim, considero que sim. Até por estar no Rio, né. Perto da minha família, do meu filho. Hoje eu encaro o Vasco como o maior desafio da minha vida. Espero corresponder, prometo muita dedicação e muito trabalho. Prometo dar a vida dentro do campo”, disse.

