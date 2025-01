Cuca e salário milionário: o que motiva Júnior Santos a deixar o Botafogo para fechar com o Atlético

O Atlético resolveu agir no mercado. Após uma janela abaixo do esperado, a informação do dia que agitou o futebol brasileiro partiu de Belo Horizonte. O Galo encaminhou a contratação de Júnior Santos, atacante do Botafogo, e dois fatores foram fundamentais para que a negociação tenha um desfecho positivo.

Um deles foi o contato do técnico Cuca. Enquanto a negociação acontecia, o treinador conversou com o atleta e explicou a maneira como pretende utilizá-lo no ataque atleticano. O comandante garantiu ainda o papel do atacante ao lado de Hulk.

Além disso, a proposta salarial do Atlético foi bastante atraente. Júnior Santos chegou ao Botafogo em 2023, renovou o contrato no meio da temporada e teve um aumento para R$ 700 mil. O Galo ofereceu ao jogador R$ 1,2 milhão.

Diante da oferta, o atacante pediu à diretoria carioca para viabilizar a negociação. Caso se transfira para a Cidade do Galo, ele terá um vínculo de quatro temporadas. Para o Botafogo, o clube mineiro ofereceu 8 milhões de dólares (R$ 48,5 milhões).

