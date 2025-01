Zagueiro do Athletico é convocado para o Sul-Americano Sub-20

O zagueiro Arthur Dias foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela, pela Seleção Brasileira. O jogador do Athletico-PR, de 17 anos, se apresentou na manhã desta terça-feira (14) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para se juntar à equipe. Ele, afinal, assume o lugar de Gabriel Carvalho, do Internacional, que teve corte por lesão no pé esquerdo.

Arthur, aliás, já foi para as fases de preparação em setembro, outubro e novembro. Na primeira destas, foi titular nos dois amistosos do Brasil com o México, atual campeão da Concacaf Sub-20, em São Januário, no Rio de Janeiro, tendo, inclusive, aberto o placar da vitória por 2 a 1, no dia 5 de setembro.

Desde o dia 7 de janeiro, a Amarelinha está na região serrana do Rio de Janeiro. O período de treinamentos e jogos-treino se encerra no próximo sábado (18). A delegação viaja para a Venezuela no domingo (19).

O Brasil estreia no Sul-Americano contra a Argentina no dia 24 deste mês, às 20h30, no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia. Colômbia, Equador e Bolívia também estão no grupo da Seleção. A competição será entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro.

