Torcedor do Flamengo, João Fonseca viraliza com camisa do Vasco no Australian Open

João Fonseca venceu nesta terça-feira (14), o 9° melhor tenista do ranking mundial em sua estreia no Australian Open. Torcedor do Flamengo, ele viralizou nas redes socias após internautas acharem fotos do atleta com a camisa do Vasco.

O tenista estreou com uma vitória sobre o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5). A partida durou 2h23min. Assim, ele avançou à segunda rodada do torneio e vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego.

Apesar de ser flamenguista, o atleta teve uma passagem pelo Cruzmaltino em 2018. Ele participou da 1ª Copa Minas Tênis Clube, evento do Circuito Nacional Infanto-Juvenil, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Fonseca conquistou o vice-campeonato, competindo ao lado de outros 380 tenistas de 15 estados brasileiros.

Torcida por João Fonseca

O jovem brasileiro contou com a torcida de grandes nomes do esporte no confronto pelo Grand Slam. O jogador de futebol Neymar e o surfista Gabriel Medina foram alguns dos atletas que publicaram fotos acompanhando a vitória do tenista na primeira rodada do torneio contra o Andrey Rublev.

Aliás, outro nome relevante na história do esporte mundial que publicou uma homenagem ao jovem tenista brasileiro foi o ex-jogador Ronaldo Nazário. Além disso, o técnico multicampeão de vôlei Bernardinho também celebrou a conquista de João.

