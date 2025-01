Boca Juniors x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Boca Juniors e Juventude jogam na próxima quarta-feira (14), às 20h (de Brasília), uma partida amistosa como preparação visando a temporada 2025 das duas equipes. O palco do compromisso será o Estádio Único de San Nicolás, na Grande Buenos Aires.

Onde assistir

O duelo de caráter inusitado vai ter transmissão do Disney+ Premium.

Como chega o Boca Juniors

Depois de assumir o comando técnico na reta final de 2024, Fernando Gago terá a chance, neste ano, de participar diretamente do processo de formação do elenco. Nesse sentido, aliás, a tendência é que a equipe de La Boca promova a estreia do reforço contratado para o comando de ataque, caso de Carlos Palacios. Contudo, tendo base em escalação de nomes que, habitualmente, tem menos oportunidades.

Como chega o Juventude

O Ju vem para 2025 com certa sensação de alívio. Afinal, conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileirão, na última rodada, mantendo um razoável poder de investimento em razão de melhores cotas televisivas. Contudo, isso não altera o fato de que o Alviverde caxiense também vive processo intenso de reformulação ao ponto de, nesta semana, anunciar um pacote de quatro contratações. Foram elas o goleiro Gustavo, o zagueiro Adriano Martins bem como os atacantes Emerson Batalla e Petterson.

Boca Juniors x Juventude

Amistoso

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estadio Único de San Nicolás, San Nicolás (ARG)

Boca Juniors: Leandro Brey; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía e Frank Fabra; Ignacio Miramón, Esteban Rolón e Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel e Carlos Palacios. Técnico: Fernando Gago.

Juventude: Marcão; Ewerthon, Adriano Martins, Danilo Boza e Felipinho; Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matías.

