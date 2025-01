Arsenal x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico londrino na Premier League 2024/25. Nesta quarta-feira (15), Arsenal e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, na casa dos Gunners.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal não atravessa uma boa fase na temporada e teve um desempenho ruim nas copas. Isto porque a equipe perdeu em casa para o Newcastle na Copa da Liga Inglesa e acabou sendo eliminada para o Manchester United na Copa da Inglaterra.

Porém, os Gunners querem virar a chave nesta quarta-feira e concentrar as forças para seguir na briga pelo título da Premier League. Assim, o Arsenal quer usar a força do Emirates Stadium, onde está invicto neste Campeonato Inglês, para diminuir a diferença para o líder Liverpool. O time londrino é o terceiro colocado com 40 pontos, seis a menos que os Reds.

No entanto, o técnico Mikel Arteta segue com muitos problemas no elenco. A baixa mais recente fica por conta do brasileiro Gabriel Jesus, que se lesionou na partida contra o Manchester United. Além disso, a equipe segue sem Bukayo Saka, um dos principais jogadores. Por fim, Ben White, Nwaneri, Tomiyasu e Calafiori completam a lista de desfalques.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham faz uma campanha ruim na Premier League. A equipe está na 12ª posição, com 24 pontos, e vem de uma derrota em casa para o Newcastle por 2 a 1.

Além disso, o Spurs também enfrenta alguns desfalques no time. Isto porque Fraser Forster, Cristian Romero e Richarlison, lesionados, estão fora da equipe e serão baixas para o técnico Ange Postecoglou nesta quarta-feira.

Arsenal x Tottenham

21ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Merino e Rice; Trossard, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Tottenham: Kinsky; Porro, Dragusin, Gray e Spence; Bissouma e Sarr; Johnson, Kulusevski e Son; Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: Peter Bankes (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

