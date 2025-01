Serie A: Juventus sai na frente, mas leva empate da Atalanta

Jogando no Gewiss Stadium, em Bérgamo, Atalanta e Juventus ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira (14), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado não soa como surpresa, já que é o inacreditável 13º empate da Juve em 20 partidas no certame, onde surge como o único invicto. Kalulu marcou para a Juve, enquanto o artilheiro Retegui empatou pelos donos da casa, que perdem a chance de se aproximar do líder Napoli.

LEIA MAIS: Em grande jogo, Manchester City leva gol no fim e empata com Brentford pela Premier League

Equilíbrio marca o jogão

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio em Bérgamo. Afinal as duas equipes se equipararam nas finalizações, apesar da maior posse de bola por parte da Atalanta. A Juventus, porém, foi quem obteve a melhor chance dos primeiros 45 minutos, quando Nico González ficou com a sobra e, de esquerda, mandou com perigo, à direita de Carnesecchi.

Já no começo do segundo tempo, um dos lances mais impressionantes da temporada italiana. Kalulu, da Juve, cabeceou após cruzamento em escanteio e acertou a trave. A bola correu em cima da linha e o goleiro Carnesecchi, de maneira sensacional, deu um tapa pouco antes dela entrar.

Na sobra, Thuram soltou uma pancada e acertou o zagueiro adversário. Apesar do bate-rebate, ainda houve tempo para o contra-ataque da Atalanta. Pasalic disparou livre desde seu campo de defesa e carregou até a área adversária. O atacante croata, porém, buscou o ângulo de Di Gregorio e errou o alvo.

Zagueiro ou atacante?

Aos 8′, a Juventus conseguiu seu gol e com o próprio Kalulu. Em lançamento da esquerda, McKennie esperou a ultrapassagem do zagueiro, que deu uma de atacante e, de bico, mandou para o fundo da rede. Já na saída de bola, a Atalanta respondeu, e o volante brasileiro Ederson obrigou Di Gregorio a fazer uma bela defesa em chute de fora da área.

O empate saiu aos 32′ com Retegui. Ele, que saíra do banco já na etapa final, cabeceou firme para passar por Di Gregorio e deixar tudo igual no marcador. Foi após levantamento da esquerda, com Bellanova ajustando de cabeça para o meio da área. O ítalo-argentino, também de cabeça, se antecipou à zaga para empatar, alcançando a artilharia isolada (13 gols). Zaniolo, outro que saiu do banco, teve a chance da virada, mas parou em Di Gregorio, que defendeu com o pé direito. Yldiz, pela Juve, quase anotou o segundo, chutando rasteiro a centímetros da trave já nos acréscimos, na última chance do jogão.

Próximos passos

Com o resultado, o título fica um pouco mais distante para a Atalanta. Afinal, apesar de diminuir a distância para o líder Napoli para quatro, o tropeço em casa pode custar caro no fim do certame. Agora, a equipe de Bérgamo tem pela frente ninguém menos que o… Napoli. É no sábado (18), às 16h45 (de Brasília). Assim como nesta terça, o jogo será em Bérgamo; desta vez válido pela 21ª rodada.

Já a Juventus encara o clássico com o Milan, no mesmo dia, mas mais cedo; às 14h. A partida ocorre no Allianz Stadium, em Turim. Com o 13º empate em 20 jogos, a equipe do técnico Thiago Motta empaca na quinta colocação, com 34 pontos, e ainda pode perder a posição para a Fiorentina, que vem atrás, com 32, mas com um jogo a menos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.