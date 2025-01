Guardiola tem herdeiros influencer e CEO de marketing; conheça

A fase ruim de Pep Guardiola não se restringe ao comando do Manchester City. Isso porque o treinador e Cristina Serra optaram pelo divórcio após um relacionamento de 30 anos. De acordo com informação do jornal espanhol “El Periódico”, os dois concordaram com a separação de forma amigável. No período em que estiveram juntos, o casal teve três filhos: Maria, de 24 anos; Marius, de 22; e Valentina, de 17.

O veículo espanhol indica que o técnico e a jornalista decidiram por se divorciar em dezembro. Assim, solicitaram a amigos e parentes que não divulgassem a escolha, especialmente para priorizar a conservação da privacidade da família. Apesar de já separados, os dois passaram o Natal juntos em Barcelona, onde decidiram começar o namoro, quando Guardiola já atuava pelos Culés. O treinador e a jornalista oficializaram a união somente em 2014 com uma comemoração civil em Matadepera, quando trabalhava no Bayern de Munique. A família costumava expor a união nos momentos de celebração de títulos de Guardiola. Contudo, a discrição ao foco da mídia internacional era uma prioridade da família.

Filhos de Guardiola tem comportamentos diferentes na internet

A primeira filha do casal, Maria Guardiola é a única que não levava à risca tal exigência dos pais. Até porque ela é a única dos três filhos que tem um perfil aberto ao público, já que atua como influenciadora e conta com aproximadamente 930 mil seguidores no Instagram. Na rede social, a primogênita dá a preferência para postagens de viagens pelo mundo, além de objetos de luxo como bolsas e joias.

O único homem entre os filhos, Marius é reservado, assim como o pai. Porém, esta é a única semelhança, pois ele não quis seguir os passos de Guardiola. Na verdade, ele preferiu estudar marketing e já aos 20 anos estava em cargos importantes, sendo CEO de três empresas em Manchester: Magius Holding Limited, M4rius Holding Limited e Lead The Market Limited. Filha mais nova, Valentina também é discreta e tem poucos registros na companhia dos pais na internet.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.