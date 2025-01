Nottingham e Liverpool empatam em grande jogo na Premier League

O jogo mais esperado nesta 21ª rodada da Premier League terminou empatado. Na briga pelo topo da tabela, Nottingham Forest e Liverpool ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira (14), City Ground, em mais um grande jogo nesta edição do Campeonato Inglês. Chris Wood abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, enquanto Diogo Jota saiu do banco de reservas para confirmar o empate em seu primeiro toque na bola.

Dessa maneira, o duelo entre o líder e o terceiro colocado da Premier League terminou empatado, e o Arsenal, que também está na briga pela liderança, agradeceu. Isto porque o Liverpool seguiu na ponta e chegou aos 47 pontos, enquanto o Nottingham Forest subiu uma posição e ocupa a vice-liderança, com 41. O Arsenal, por sua vez, caiu para terceiro lugar com 40, mas ainda entra em campo nesta rodada e, além de recuperar o segundo lugar, pode diminuir a diferença dos Reds para quatro pontos.

Apesar do tropeço, o empate não foi um resultado ruim para o Liverpool, que tem uma partida a menos que seus concorrentes pelo título. Além disso, os Reds seguem invictos fora de casa nesta edição da Premier League.

Por outro lado, o Nottingham segue como a grande surpresa da competição, mas viu a sequência de sete vitórias consecutivas na Premier League chegar ao fim nesta terça-feira. Além disso, o Forest estava há quatro jogos sem sofrer gols na liga.

Nottingham Forest x Liverpool

O bom primeiro tempo confirmou que teríamos um grande jogo nesta terça-feira. O Nottingham tomou a iniciativa e abriu o placar logo aos sete minutos. Após disputa de bola no meio, Elanga deu ótimo passe para Chris Wood, que chutou rasteiro, no canto esquerdo de Alisson, para colocar os donos da casa em vantagem. Por outro lado, o Liverpool teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras de gol.

Já na segunda etapa, o cenário foi parecido, porém, o jogo ficou mais pegado, com muitas faltas no meio de campo. O Liverpool controlou a posse de bola, enquanto o Nottingham utilizou o bom sistema defensivo para segurar os ataques adversários, sem correr grandes riscos. No entanto, as alterações do técnico Arne Slot surtiram efeito. Tsimikas e Diogo Jota entraram e uma jogada de bola parada foi fatal para o empate. Em cobrança de escanteio, Tsmikas cruzou e Diogo Jota, em seu primeiro toque na bola, empatou o jogo de cabeça.

O Liverpool cresceu no jogo após o empate, e momentos após balançar a rede, Jota quase virou a partida, mas parou em grande defesa de Sels. Os minutos finais foram intensos e ambas as equipes foram em busca da vitória. O duelo ficou mais aberto e o Liverpool conseguiu levar mais perigo em uma pressão final. Assim, o goleiro Sels seguiu como destaque em suas defesas e o lateral-direito Ainar salvou uma bola em cima da linha. Contudo, o Forest conseguiu segurar o placar de 1 a 1 até o apito final.

Jogos da 21ª rodada da Premier League 2024/25

Terça-feira (14/1)

Chelsea 2×2 Bournemouth

West Ham 3×2 Fulham

Brentford 2×2 Manchester City

Nottingham Forest 1×1 Liverpool

Quarta-feira (15/1)

Newcastle x Wolves -16h30

Everton x Aston Villa – 16h30

Leicester x Crystal Palace – 16h30

Arsenal x Tottenham – 17h

Quinta-feira (16/1)

Ipswich Town x Brighton – 16h30

Manchester United x Southampton – 17h

*Horários de Brasília.

