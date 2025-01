Vila Nova x Corinthians na Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Vila Nova e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. As equipes, portanto, entram em campo na busca da classificação para as oitavas de final da competição.

Assim, quem vencer avança de fase e enfrenta o vencedor do confronto entre Ituano x Fortaleza. No entanto, em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será por meio de disputa de pênaltis.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova chegou nesta fase após vencer o Santo André por 1 a 0. Aliás, a equipe ainda está invicta na competição, com duas vitórias e dois empates até o momento. Assim, o treinador Tutti Mendes conta com todos os jogadores à disposição para a partida.

Como chega o Corinthians

O Timão, portanto, também chegou nesta fase após vencer por 1 a 0, no caso, o Falcon. Ao contrário do Vila Nova, o Corinthians já sofreu uma derrota na competição na fase de grupos. Ao todo, são três vitórias e uma derrota até o momento. Para o confronto, o técnico Orlando Ribeiro não tem desfalques.

VILA NOVA X CORINTHIANS

Copa São Paulo de Juniores – 3° fase

Data e horário: 15/1/2025, 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo

VILA NOVA: Kauã; Felipe Garcia, Vinicius Dorneles, Leonardo, Higor; Vitor Graziani, Guilherme Vieira, Marcos Rondon, Maiky; Gustavo Pajé e Fillipi Samuel. Técnico: Tutti Mendes.

CORINTHIANS: LKauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez, Denner; Bahia, Victor Eduardo, Luiz Eduardo, Luiz Fernando; Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Ronald Horns Araujo

Auxiliares: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Jose Lucas Candido de Souza

