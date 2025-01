Barcelona x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha 2024/25. Nesta quarta-feira (15), Barcelona e Betis se enfrentam em partida válida pelas oitavas de final do principal mata-mata do futebol espanhol. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys, em duelo decisivo e eliminatório.

Como chega o Barcelona

O Barça volta a campo após o título da Supercopa da Espanha, quando venceu o Real Madrid na Arábia Saudita. Agora, o time comandado pelo técnico Hansi Flcik, que conquistou seu primeiro título no comando dos culés, vai para mais uma partida decisiva na temporada.

Além disso, a expectativa é que o Barcelona vá a campo com o que tem de melhor, em busca de mais um resultado positivo. Porém, a equipe terá a baixa recente de Iñigo Martínez, que se lesionou na vitória contra o Real Madrid. Assim, ele se juntam a Ter Stegen e Marc Bernal na lista de desfalques.

Como chega o Betis

Por outro lado, o Betis promete dificultar a vida do Barça e quer aproveitar a ‘ressaca’ do título do adversário para surpreendê-los na Catalunha e buscar a classificação.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Manuel Pellegrini tem alguns desfalques confirmados por questões físicas. São os casos de Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Ezequiel Ávila e William Carvalho. Além disso, Marc Roca e Pablo Fornals voltaram aos treinos, mas ainda são tratados como dúvidas.

Por fim, a boa notícia é que o brasileiro Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona, pode jogar a partida.

Barcelona x Betis

Oitavas de final da Copa do Rei 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Marc Casado e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Betis: Vieites; Ruibal, Diego Llorente, Bartra e Perraud; Altimira e Johnny Cardoso; Ruibal, Isco e Ezzalzouli; Vítor Roque. Técnico: Manuel Pellegrini.

Árbitro: José Maria Sánchez Martínez (ESP).

VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (ESP).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

