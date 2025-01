Cruzeiro passa susto, mas vence Portuguesa e se classifica na Copinha

O Cruzeiro venceu a Portuguesa por 3 a 1, de virada, em jogo disputado na tarde desta terça-feira (14), no estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela terceira fase da Copinha 2025. Com o resultado, a Raposa avançou para a próxima fase do torneio.

A Raposa agora aguarda o vencedor de Bahia e Coritiba para saber quem enfrentará na fase seguinte da competição.

O jogo

A Portuguesa iniciou a partida com mais vontade e, assim, levou mais perigo. Aos 8 minutos, abriu o placar após cruzamento da direita. Sciencia não desperdiçou a oportunidade e colocou a bola no fundo das redes.

Contudo, o Cruzeiro partiu para o ataque. Aos 33, Sciencia tocou a mão na bola dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Kaique Kenji balançou as redes e decretou o empate.

O Cruzeiro se lançou ao ataque após o empate, enquanto a Lusa adotou uma postura mais defensiva e segurou o resultado até o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

O Cruzeiro voltou com gás total para a etapa complementar, e o resultado chegou logo aos três minutos: Fernando aproveitou a chance e marcou o gol da virada do Cabuloso.

Após balançar as redes, o Cruzeiro seguiu ainda agressivo. Kenji teve uma chance clara, mas Edu fez uma boa defesa e salvou a Lusa.

No finalzinho da partida, Filipe Melere limpou o lance e finalizou com categoria para ampliar.

