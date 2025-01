Elche x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Elche e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 15/1, pelas oitavas de final da Copa do Rei. O jogo será no Manuel Martínez Valero, em Elche, pois as equipes estão em bom momento. O Atlético lidera o Campeonato Espanhol com 44 pontos, contra 43 do Real, e venceu seus últimos 14 jogos, recorde na história do clube. Assim, é favorito e espera aumentar essa marca com mais um triunfo, desta vez fora de casa. Mas o Elche é o vice-líder da Segundona, com grande chance de voltar à elite, e espera mostrar serviço eliminando um titã que só sabe o que é vencer desde o fim de outubro.

Na Copa do Rei desta edição, o Atlético de Madrid eliminou Cacereño e Marbella. O Elche entrou uma fase antes Coria,Yeclano e Las Palmas.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partir das 17h30 (de Brasília).

Como chega o Elche

O técnico Éder Sarabia vai esperar até o último instante para ver se pode contar com o atacante Oscar Plano. Ele é a referência ofensiva, mas tem uma lesão muscular e sua presença é incerta. No mais, o treinador manterá a base.

“O Atlético é a equipe do momento na Europa. A mais entrosada. Mas eu acredito que somos capazes de um bom resultado”, disse Sarabia

Como chega o Atlético de Madrid

Simeone não confirmou a escalação, mas é muito provável que ele use um time mesclado com reservas, já que os Colchoneros jogarão uma série de partidas em intervalos de três ou quatro dias. Assim, não será surpresa a mudança no gol (Musso no lugar de Oblak) e foram confirmadas as ausências de Griezmann e De Paul, que devem ficar fora do 11 inicial. A ausência confirmada é a do zagueiro Giménez, que não se recuperou da lesão que apresenta desde o fim de 2024.

“Usarei os jogadores que acreditp que podem competir em todos os jogos, uma rotação. Para atingir os objetivos que precisamos”, disse Simeone.

ELCHE X ATLÉTICO DE MADRID

Oitavas de final da Copa do Rei

Data e horário: 15/1/2025, às 17h30 (de Brasília)

Local: Manuel Martínez Valero, Elche (ESP)

ELCHE: San Roman; Núñez, Affengruber, Bigas e Salinas; Febas e Castro; Fernandez,Mendoza e Santiago; Alvarez. Técnico:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Witsel, Le Normand e Galan; Llorente, Barrios, Koke e Lino; Sorloth e Correa. Técnico: Simeone

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernandez

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.