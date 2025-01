Ryan Francisco brilha mais uma vez, São Paulo bate o Juventude e avança na Copinha

O São Paulo manteve o 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (14), o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final do torneio. Ryan Francisco, artilheiro da competição, marcou o único gol da partida.

Na próxima fase, o Tricolor encara quem passar do duelo entre Água Santa e Fluminense. Já o Juventude se despede da Copinha com três vitórias e duas derrotas em cinco jogos disputados.

A partida começou com o São Paulo pressionando nos minutos iniciais. Porém, o clube paulista encontrava dificuldade para atacar, devido ao bom posicionamento da defesa do Juventude. Na primeira oportunidade, Alves cobrou escanteio fechado e acertou o travessão.

Sem espaços, o talento individual fez a diferença. Aos 31′, Ryan Francisco tabelou com Alves, que devolveu em um lindo toque de calcanhar para o artilheiro da Copinha sair na cara do goleiro e anotar o seu sexto gol na Copinha.

O Juventude subiu um pouco mais na partida e quase chegou ao empate na primeira etapa. Gui Teixeira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e, da entrada da área, mandou por cima do gol.

Na segunda etapa, o Tricolor teve a primeira oportunidade, com Ferreira parando em boa defesa de Luiz Turatto. Na sequência, o clube gaúcho partiu para a pressão na busca do empate. Porém, mesmo com a blitz final, não conseguiu criar grandes oportunidades para marcar e terminou eliminado.

