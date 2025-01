Palmeiras não inscreve Vitor Reis no Campeonato Paulista

O Palmeiras divulgou nesta terça-feira (14) a lista de inscritos para o Campeonato Paulista. 32 nomes estão regularizados para atuarem no estadual, sendo 26 entre os jogadores do grupo principal. Entre as ausências, estão o zagueiro Vitor Reis e o atacante Paulinho.

O defensor deve deixar o Verdão e ir para o Manchester City. A negociação está próxima de ser concluída pelo valor de 35 milhões de euros, cerca de R$ 217 milhões. Com a ausência de Vitor Reis, o Palmeiras inscreveu Gustavo Gómez, Murilo, Michel e Naves entre os zagueiros, além de Benedetti, vindo da base.

Já Paulinho deve aparecer entre os inscritos até o final de semana. O atacante ainda não teve o contrato publicado no BID. Além disso, o principal reforço do Verdão na temporada está lesionado e só deve estar disponível no mês de março.

A grande novidade é o volante Atuesta, que volta de empréstimo ao Los Angeles FC. O Palmeiras ainda pode inscrever mais quatro atletas, até o dia 11, entre os principais nomes. Na lista B, que integra jogadores das categorias de base, está o quinteto que já vem treinando com o clube: Benedetti, Allan, Figueiredo, Luighi e Thalys, além de Estévão.

