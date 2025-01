Di Yorio e Babi marcam duas vezes e Athletico goleia o Rio Branco

O Athletico manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense. Nesta terça-feira (14), o Furacão goleou o Rio Branco por 5 a 1 na Ligga Arena e chegou a segunda vitória no torneio. Destaque da partida, Lucas Di Yorio e Matheus Babi marcaram duas vezes. Já Luiz Fernando balançou as redes pela primeira vez com a camisa athleticana. Vidal descontou para o clube parnanguara.

Com o resultado, o Furacão consegue duas vitórias consecutivas dentro de casa contra os promovidos da Divisão de Acesso, e larga na liderança. Já o Rio Branco fica na parte debaixo da tabela, com duas derrotas em seu retorno à elite.

Furacão larga na frente, mas toma susto

Os donos casa começaram pressionando. Fillipi teve que salvar duas vezes em chegada de Zapelli e Raul. O meia argentino quase marcou o seu, mas parou novamente no goleiro. O Rio Branco teve sua primeira oportunidade quando Gugu subiu sozinho e cabeceou para fora.

Só que quando Zapelli acertou cobrança de escanteio na cabeça de Di Yorio, não teve jeito e o Athletico abriu o placar. Não demorou muito para o Furacão ampliar. Felipinho recuperou a bola na saída do adversário, tocou para Raul, que serviu para Luiz Fernando arriscar de longe e marcar o primeiro com a camisa do Furacão. Só que nos acréscimos, a defesa vacilou e desta Vidal não desperdiçou para descontar para o Leão da Estradinha.

Di Yorio faz mais um e Athletico goleia

Com a pressão das arquibancadas, o Furacão voltou melhor no segundo tempo e não demorou muito para marcar o terceiro. Após boa troca de passes, Palacios cruzou na área e Di Yorio apareceu na pequena área para marcar mais um, o terceiro do Furacão e o seu terceiro no Paranaense.

Depois disso, o Athletico controlou a partida e aproveitou para testar jogadores. E Matheus Babi aproveitou a sua oportunidade. Já nos minutos finais, Arriagada recebeu na entrada da área e ajeitou para o atacante cortar a marcação e transformar o placar em goleada. Ainda deu tempo de Léo Ataíde finalizar e Lucas espalmar no peito de Babi, que marcou mais um e fechou o placar.

2ª rodada do Paranaense:

14/01

Athletico 5 x 1 Rio Branco

15/01

11h – Andraus x Azuriz

20h – Coritiba x São Joseense

20h – Londrina x Cascavel

20h – Maringá x Cianorte

16/01

20h – Paraná Clube x Operário

