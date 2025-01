Carlos Leiria comenta desejo de treinar time principal do Botafogo: ‘A diretoria vai dar a resposta’

Na noite desta terça-feira (14), o Botafogo chegou à primeira vitória em 2025 após bater a Portuguesa por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Questionado sobre o desejo de treinar o time principal do Glorioso, o técnico interino Carlos Leiria afirmou que as chances no meio do futebol surgem de forma inesperada.

“A equipe principal tem uma bateria de exames e avaliações para fazer. A gente continua a partir de amanhã o treino com os jogadores que jogaram menos. Continuamos focados para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Eu sou técnico de futebol há aproximadamente 20 anos. O futebol não te pergunta se você está preparado. A oportunidade chega e você tem que estar. Minha função é vencer e apresentar qualidade dos garotos da base, como o Kayke hoje, além de resultados. À medida que as rodadas passarem, a diretoria vai dar a resposta que tem”, disse em coletiva.

A equipe principal do Botafogo se reapresentou na manhã desta terça-feira ao CT e segue sem técnico após a saída de Artur Jorge.

Carlos Leiria foca no Carioca com time alternativo do Botafogo

Apesar das indefinições no clube, Carlos Leiria foca no time alternativo que disputa o início do Carioca e parabenizou os jogadores pela vitória contra a Portuguesa.

“De fato, uma vitória muito importante. Quero valorizar justamente o que a nossa equipe fez de positiva. Fomos agressivos, buscamos o ataque a todo momento. Acredito que passada a estreia, isso nos favoreceu, de fato conseguimos mostrar uma equipe com desenvoltura e até com perfil da competição. Foi importante mostrar o plano de jogo. É parabenizar a equipe pela atitude e parte competitiva. Estou bem contente”, afirmou o técnico.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (18), às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.