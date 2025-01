Flamengo aprova patrocínio de empresa asiática para camisa em 2025; veja valor

Na noite desta terça-feira (14), o Conselho Deliberativo do Flamengo, agora presidido por Ricardo Lomba, aprovou o patrocínio da Shopee, uma gigante do varejo digital com origem em Singapura. A marca terá exibição na manga da camisa por cerca de R$ 12 milhões. O acordo será de um ano, até o fim de 2025, com o pagamento em três parcelas: fevereiro, abril e julho.

O contrato da Shopee teve aprovação no Conselho por 221 votos a favor, 19 contra e três abstenções. Além de ser exibida na manga das camisas da equipe principal de futebol masculino, o patrocínio se estenderá ao futebol feminino e também na parte frontal do short do time de basquete rubro-negro.

O Flamengo, portanto, chega a quatro patrocínios aprovados em 2025. No início de janeiro, o Conselho Deliberativo do Rubro-Negro aprovou novos acordos com as marcas Texaco, ABC da Construção e inDrive, que vão render aos cofres do clube mais de R$ 20 milhões. Logo, junto com a Shopee, terá mais de R$ 32 milhões no caixa.

Enquanto o Conselho define os patrocinadores, o elenco rubro-negro realiza a pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, a primeira partida do elenco principal na temporada acontecerá neste domingo (19), em amistoso contra o São Paulo, pela FC Series.

