Romário elege sexteto que o impressionou no Brasil e diz quem deveria ser o ‘9’ da Seleção

Sem papas na língua, Romário falou o que pensa sobre quem deveria ser o camisa 9 que a Seleção Brasileira tanto busca após o fracasso no último Mundial em 2022. Para o Baixinho, que foi um dos maiores atacantes do futebol mundial, Pedro é o melhor centroavante do país.

Afastado dos gramados desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante treinamento do escrete Canarinho, o atacante do Flamengo tem previsão de retorno apenas para o segundo semestre de 2025.

Nesta terça-feira (14), em participação no ‘Charla Podcast’, Romário valorizou a boa fase de Raphinha no Barcelona e de Matheus Cunha no Wolverhampton. Mas nenhum se compara, segundo ele, a Pedro.

“Por mais que tenha o Raphinha jogando muito bem, o Matheus Cunha na Inglaterra, o melhor 9 que temos no Brasil é o Pedro, melhor fazedor de gol. E, com ele voltando, se voltar como ele estava antes da lesão, tenho certeza de que vai ser o nosso 9 titular. Era para ser bem antes. Joga pouco (na Copa), tem que jogar”, disse o atual presidente do America-RJ, hoje com 58 anos.

Romário cita poucas chances de Pedro na Seleção de Tite

Romário fez menção a quando Pedro foi convocado por Tite, mas entrou em apenas dois jogos. Na ocasião, o atacante disputou 64 minutos diante de Camarões e 84 frente a Croácia. Antes de se machucar, o jogador aparecia com 30 gols em 43 partidas pelo Flamengo na temporada.

O tetracampeão mundial também rendeu elogios a Luiz Henrique, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024 e que foi um dos escolhidos da lista que mais impressionou o Baixinho no futebol nacional.

“No Brasil, quem me impressionou muito ano passado foi o Luiz Henrique. Fazedor de gol que temos no Brasil é Pedro e, se entrar em forma, Gabigol. O Dudu, que foi para o Cruzeiro, Arrascaeta joga para c***, Gerson é inteligente, joga para caralho”, concluiu o ex-jogador.

