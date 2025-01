Técnico do Madureira, exclusivo para o J10: ‘Sabemos bem o que é o Flamengo’

Nesta quinta-feira (16), Madureira e Flamengo se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O técnico português Daniel Neri, de 45 anos, concedeu uma entrevista exclusiva ao Jogada10 e projetou o confronto com o Rubro-Negro. O comandante do Tricolor Suburbano, logo, afirmou saber da força e qualidade do adversário.

“Um jogo com o Flamengo sempre é difícil. Sabemos que quem está no Flamengo tem muita qualidade por ser jogador de nível altíssimo. Com certeza, vamos encontrar um adversário forte, que vem de um resultado menos positivo. Sabemos bem o que é o Flamengo, da força e da qualidade que tem, seja dos profissionais, elenco e comissão técnica. Esperamos estar à altura do jogo, concentrado e com vontade de vencer”, disse ao J10.

O Madureira terminou a 1ª rodada como líder da competição após vencer o Volta Redonda por 2 a 0, em casa. O Flamengo, em contrapartida, chega para o duelo com derrota para o Boavista, por 2 a 1, na estreia. O Rubro-Negro atua neste início de Carioca com uma equipe alternativa, mescla entre atletas da base e alguns que retornaram de empréstimos, caso de Pablo e Thiaguinho.

Madureira visa vencer Flamengo para dar mais um passo ao objetivo principal

A equipe do Subúrbio Carioca tem um objetivo traçado para a temporada: buscar uma classificação para a Copa do Brasil 2026. Portanto, precisa ocupar uma das cinco vagas no estadual, sendo os quatro melhores qualificados e o campeão da Taça Rio. Caso não consiga desta forma, terá a chance pela Copa Rio.

“A expectativa é atingir os objetivos do clube, que luta para conquistar uma vaga na Série D ou Copa do Brasil. Esses são os principais objetivos. O Campeonato Carioca é difícil, imprevisível, ano passado vimos como foi. Cada jogo é um jogo, vamos preparar para realizar um bom jogo”, afirmou o treinador.

Por fim, Madureira e Flamengo entram em campo às 18h30 (de Brasília), na quinta-feira (16), em Campina Grande.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.