Vitor Reis viaja à Inglaterra para realizar exames e assinar com o Manchester City

O zagueiro Vitor Reis já está a caminho da Inglaterra para realizar exames médicos e assinar contrato com o Manchester City. Nesta terça-feira (14), o defensor esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino. Ele foi se despedir dos companheiros antes de selar sua transferência para o clube inglês.

A negociação está próxima de ser concluída pelo valor de 35 milhões de euros, cerca de R$ 217 milhões. O valor será totalmente do Palmeiras, já que o clube tem 100% dos direitos econômicos do jogador. Inicialmente, o Verdão queria manter Reis até o Mundial de Clubes, em junho, mas o Manchester City desde o início batia o pé para que a transferência fosse nesta janela.

O valor oferecido pelo clube inglês era menor que o selado. O Palmeiras indicou que poderia aceitar a cifra, mas indicou que não liberaria o jogador imediatamente. Assim, o Manchester City decidiu aumentar a proposta para ter o atleta ainda nesta janela de transferência.

Reis se tornará o zagueiro mais caro do Brasil. Ele supera Lucas Beraldo, negociado pelo São Paulo no fim de 2023 ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros (107,8 milhões).]

Vitor Reis no Palmeiras

O defensor estreou no elenco profissional em 2024 e conseguiu se firmar no time alviverde. Ao todo, atuou em 22 partidas em 2024, com dois gols marcados. Sem Reis, o Verdão terá Gustavo Gómez, Murilo, Michel e Naves e o garoto Benedetii para o setor. Aliás, ele sequer foi inscrito no Campeonato Paulista por conta da negociação com o Manchester City.

